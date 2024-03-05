Bahçeli’den Altınok’a destek turu: Bahçeli’den Cumhur İttifakı adayına destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a destek turu yaptı. Bahçeli'nin yaklaşık bir ay önce açılışını gerçekleştirdiği Mevlana Bulvarı üzerindeki Seçmen İletişim Merkezinden hareket edildi. Tur, seçim otobüsüne Altınok'un katılmasıyla devam etti. Bahçeli ve Altınok, seçim otobüsü içerisinde Keçiören'de halkı selamladı. Selamlama, Kızlarpınarı Caddesi üzerinde başlayarak Keçiören Belediye Başkanlığı'nda sona erdi. Ardından Bahçeli, Altınok'un daveti üzerine belediyeye geçerek başkanlık makamında ağırlandı.



"ANKARA'MIZIN IŞIKLARI SÖNDÜ"



Verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkür eden Altınok, burada yaptığı konuşmada, "Ankara'daki çalışmalarımıza güç verdiniz. Ankara'nın 5 yılı kayıp yıllar oldu. Ankara büyük eserler, hizmetler bekliyor, hak ediyor. Trafik, ulaşım ciddi problem. Alt yapı ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Izgara ve mazgalların dahi temizliği yapılamıyor. Ankara'mızın ışıkları söndü, hemşerilerimiz bu gidişata dur diyecek. Başkentimizi eserlerle hizmetlerle buluşturacağız. Ankara'nın çektiği çileyi bir an önce sona erdireceğiz. Kadim başkenti hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Ziyaretin ardından Bahçeli, seçim otobüsüyle belediyeden ayrılarak MHP Genel Merkezi'ne geçti.