Başkan Adayı Genç: Tarımda üretimi arttıracağız, doğal gazı getireceğiz

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmalarını sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Akyazı'nın sorunlarına vakıf olduğunu ve seçilmeleri halinde doğal gazı Akyazı'ya kazandıracaklarını vurguladı. Mikrofonu eline alıp nutuk atan siyasetçilerden olmadığının altını çizen Genç, "Akyazı'mızda şu anda öne çıkan talep nedir dersek doğal gaz ilk sıradadır. Bunun bilincinde olarak konuşuyorum. İnşallah göreve gelir gelmez Akyazı'mıza doğal gazı kavuşturmak için büyük bir gayreti Ergin Aydın Başkanımızla ortaya koyacağız ve Akyazı Mahallemiz doğal gaza kavuşacak. Biz bu sözleri mikrofonda bırakmayacağız. Takip edeceğiz. İnşallah sizlerin destekleri ile de Trabzon'dan şampiyon çıkacağız. Cumhurbaşkanımıza bunun için söz verdim. Güçlü çıktığımız zaman Ankara'ya gidince istediğiniz bir ise iki alıp şehrimize döneceğiz" diye konuştu.

"TARIMI DESTEKLEMEYE VE ÜRETİMİ ARTTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Adayı Genç, ayrıca Akyazı'nın tarım potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Birçok tarım ürününde Akyazı'nın Trabzon'un ihtiyacını karşıladığına değinen Genç, "Akyazı Mahallemiz seracılığın merkezidir. Trabzon tarımının yüzde 40'ı Ortahisar'da yüzde 40'ı ise Akyazı'da yapılıyor. Bu çok kıymetli bir çalışma. Ben daha önce bu mahallemizi ziyarete geldiğimde seracılık yapan vatandaşlarımızın su sorunu olduğunu görmüştüm. Tarım Müdürlüğümüzde bu sene 50 tane sera talebi vardı. Biz 10 tane daha Ortahisar Belediyesi olarak üzerine ekletelim başta Akyazı Mahallemiz olmak üzere bu işle iştigal etmek isteyen üreticimize yardımcı olalım dedik. Trabzon'un marul ve maydanoz ihtiyacının yarıdan fazlası Akyazı'dan temin ediliyor. Tamamını buradan temin edelim. Neden dışarıdan meyve sebze gelsin. Pandemiden sonra tarım ve gıda tedariki daha fazla öne çıktı. İnşallah bundan sonraki süreçte bayrağı devredeceğimiz Ergin Aydın başkanımızla aynı anlayışla bu destekleri sağlamaya ve üretimi artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Akyazı Mahallesi'nde vatandaş buluşmasına AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Gençlik Kolları Başkan ve yöneticileri, mahalle başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.