Hizmete susayan köylüler Yazıcı’yı bağrına bastı

Cumhur İttifakının AK Partili Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimler için saha çalışmalarına devam ediyor. Marmaris'i karış karış gezen Serkan Yazıcı, vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerine ortak oluyor. Seçim çalışmaları kapsamında Hisarönü ve Turgut Mahallesini ziyaret eden Yazıcı'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, Türk Bayraklarıyla karşıladı. Hisarönü halkının sorunlarını dinleyen Yazıcı, çözüme yönelik projelerini anlatıyor. Bölgede yıllardır hizmete susayan vatandaşlar, Yazıcı'yı bağrına bastı.

İMAR PLANI İÇİN SANDIK KOYACAĞIM

Köylülerin en büyük sorunlarından biri olan imar planıyla ilgili açıklama yapan Yazıcı, "Köylere sandık koyacağım, köylü istiyorsa imar getireceğim. Kendim karar vermeyeceğim. Halkın tercihine göre karar vereceğim" dedi.

DOĞA DOSTU BİRİYİM

Doğa dostu biri olduğunu belirten Serkan Yazıcı: "Bana soruyorlar; 'Başkan olduğunda siz başkanlığı koltuğunu bırakacak mısınız?' Ben bırakacak olsam neden 90 gündür çalışayım? Aynı zamanda 'Maden ocakları açılacak mı?' diye soruyorlar; Ben maden ocaklarının açılışına olur versem, ilk karım beni boşar. Ben doğa dostu biriyim, nasıl zarar verebilirim. Öyle mutluyum ki; Hisarönü Mahallemizde anlı şanlı Türk Bayrakları ile karşılanmak, samimiyetle bakan, güler yüzlü insanlarımıza sarılmak, onlarla dertleşmek, Marmaris'in ve Hisarönü'nün geleceğini konuşmak, insanların hizmet umudu olmak. Az kaldı. Hisarönü için; Sen, Ben, Biz" diye konuştu.