İBB’nin tahliye ettirmek istediği işyerlerinin kaymakamlık tarafından yapılmadığı iddialarına yanıt

Fatih Kaymakamlığı tarafından İBB'nin iddiaları üzerine yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri bazı mecralarda; İlçemiz Çakırağa Mahallesi'ndeki taşınmazların tahliyesi ile ilgili Kaymakamlığımızca gerekli işlemlerin yapılmadığı yönünde iddialarda bulunmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri çeşitli mecralarda; İlçemiz Çakırağa Mah. 845 ada, 1-19-25-31 parsel sayılı taşınmazların Selçuk Yayıncılık Matbaacılık Filmcilik Sinemacılık Eğt. ve Turz. Hiz. San.ve Tic.Şti. tarafından işgal edildiğini, söz konusu taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 75. Maddesi gereğince tahliye edilmesi istenildiği, ancak Kaymakamlığımızca gerekli işlemlerin yapılmadığı yönünde iddialarda bulunmuştur. ⁠Kaymakamlığımız, bu başvuruya istinaden bahse konu taşınmazın 09.02.2023 günü saat 10:00'da tahliye işleminin yapılacağı bilgisini ilgili kişi ve kurumlara yazılı olarak iletmiştir. ⁠Ancak İstanbul 3. İdare Mahkemesi, adı geçen firmanın başvurusu üzerine 06.02.2023 tarihinde kaymakamlığımızca verilen tahliye kararının yürütmesini durdurmuştur. ⁠Kaymakamlığımızca "Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddedilmesi" için yaptığımız başvuru, aynı mahkeme tarafından haklı bulunarak 17.03.2023 tarihinde "Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddedilmesi" yönünde karar almıştır. ⁠Selçuk Yayıncılık Matbaacılık Filmcilik Sinemacılık Eğt. ve Turz. Hiz. San. ve Tic.Şti., İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 17.03.2023 tarihli kararına da itiraz etmiş, ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Sekizinci İdari Dava Dairesinin 05.04.2023 tarihli kararı ile itirazın reddine karar verilmiştir. ⁠İstanbul Bölge Adliyesi 54. Hukuk Dairesi tarafından verilen 30.05.2023 tarihli kararı ile Kiracılık Sıfatının Tespiti İstemli-İhtiyati Tedbir konulu açılan davada davacının "istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına" karar verilmiştir.

⁠Özetle, söz konusu şirketin, Kaymakamlığımızın yürüttüğü tahliye sürecine karşı açtığı 3 davanın hukuki süreçleri devam etmektedir.Temel seviyede idari ve hukuki bilgiye sahip olan herkesin takdir edeceği gibi, bu gibi durumlarda hukuki süreç tamamlanmadan uygulama yapılmaz. Kaymakamlığımız tarafından bahse konu tahliye işlemiyle ilgili hukuki süreç takip edilmekte olup, konunun gereği, hukuk süreçleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"