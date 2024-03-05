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Giriş Tarihi: 5.3.2024 15:41

Manisa ve İzmir'de haraç çetesine operasyon: 4 gözaltı

Manisa ve İzmir'de haraç çetesine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

İHA
Manisa ve İzmir’de haraç çetesine operasyon: 4 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Akhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para aldıkları tespit edilen haraç çetesine yönelik 1 Mart'ta Manisa'nın Akhisar ilçesi ve İzmir'de 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

4 GÖZALTI

Yapılan operasyonda esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para aldığı tespit edilen; A.Ö. (39), E.Ç. (33), K.A. (25) ve E.Y. (29) isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 2 adet 9x19 mm ruhsatsız tabanca, 45 adet fişek ve 4 adet makbuz ele geçirildi. Gözaltında bulunan 4 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Manisa ve İzmir'de haraç çetesine operasyon: 4 gözaltı
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