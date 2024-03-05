MSB duyurdu: 4 terör şüphelisi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 terör şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.