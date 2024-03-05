“Muhalefet milletvekilleri PKK’ya tek kelime söylemiyor”

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay Ali İhsan Paşa Mahallesi'ndeki Ege Kent Site sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette Uluçay'a AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, belediye meclis üyesi adayları, il genel meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları eşlik ettiler.

Ziyarette konuşan Uluçay, "Benim en büyük temennim çıkmış olduğum bu yolda önceliğim sizlere en güzel hizmetleri yapabilmek. İl başkanlığı dönemimde Afyonkarahisar'daki 60 belediyemizin de derdiyle dertlenip tüm isteklerine en pratik çözümleri sunmak adına milletvekillerimizin de destekleriyle çalıştım. Afyonkarahisar'ımızın her bir köşesine hakimim yeni dönemde de ilimizin 58 mahallesine en güzel hizmetleri kazandıracak genç bir kardeşinizim. AK Parti'mizin gönül belediyeciliği şiarıyla şehrimize birçok yatırımı kazandırdık. Çevre illerimizin gıpta ile baktığı bir şehir haline geldik. Güzel şehrimizi Türkiye'nin dört bir yanında Ege'nin incisi olarak tanıttık" dedi.

"AK PARTİ MİLLETE HİZMET DAVASIDIR"

"Biz dünyayı etkisine alan pandemi döneminde dahi hizmeti elden bırakmadık" diyen Başkan Adayı Uluçay: "Dünyada, Avrupa'nın birçok şehrinde vatandaşlara hizmet durmuşken biz tüm zorluklara rağmen hizmetlerimizi sizlere ulaştırmak adına çalışmalarımıza devam ettik. Dünya Türkiye'yi üretimi durmayan ülke olarak konuştu. Tabi sadece pandemi değil asrın felaketi 6 Şubat depremini çok ciddi sıkıntılarla atlattık, hala daha çalışmalar bölgede devam ediyor. Burada belirtmek istediğim en önemli nokta şudur; biz şartlar ne olursa olsun hizmeti bırakmadık, daha çok çalıştık, daha çok gayret ettik. Zorluklara rağmen tüm teşkilatlarımızla çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü AK Parti'miz bu millete hizmetin davasıdır" diye konuştu.

SIKLIKLA MUTLU ŞEHİR TABİRİNİ KULLANIYORUZ

Uluçay sözlerine şöyle devam etti; tabi biz hemşehrilerimize hizmet ederken muhalefette hiçbir zaman boş durmadı. Yapılan hizmetleri kötülemek, şehrimizin adını lekelemek adına birçok çalışmalar da bulundular. Şehrimizi huzursuz bir şehirmiş gibi göstermekten çekinmediler. Sormak istiyorum Afyonkarahisar'ın bir vekili her gün şehrini kötüler mi? Bizde tüm bunlara şöyle cevap veriyoruz. Afyonkarahisar'ımız yapılan istatistiksel çalışmalarla 2023 yılının ikinci en mutlu şehri ünvanına sahip. Bizde bu yerel seçim sürecinde sıklıkla mutlu şehir tabirini kullanıyoruz. Çünkü bizim gayemiz zaten mutlu olan şehrimize daha da mutluluk katmak. Başkaları gibi şehrimizi kötülemek, sorunlu bir il gibi göstermek değil. Bizim milliyetçi muhafazakâr şehrimizin milletvekili iş kötülemeye gelince meclis kürsüsünden bağırırken, konu DEM Parti'ye PKK'ya geldiğinde tek bir söz söylemiyor. Tabi tüm bunların yanında LGBT destekçiliği de cabası."

"MUHALEFET LGBT'YE TEK KELİME SÖYLEMİYOR"

Belediye Başkan Adayı Uluçay sözlerine şöyle devam etti: "Biz 23 yıllık iktidarımızda çok muhalif vekil gördük ama hiçbirisi söz konusu vatan, millet ve toplumuzun aile yapısı olduğunda bu denli kötü söylemlerde bulunmadı. Lakin şimdi görüyoruz ki Afyonkarahisar'ın muhalif milletvekillerinin tek istekleri AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Bu düşünce ile de ne vatanımıza göz diken PKK destekçisi HDP ve DEM Parti'ye ne de toplumumuzun ahlakını bozmak isteyen LGBT destekçilerine asla tek kelime söylemiyorlar. Anlıyoruz ki tek bildikleri yapılan hizmetleri eleştirmek. Burada bir diğer önemli hususta şudur Cumhuriyetin kazanıldığı bu topraklarda, şehit kanlarıyla sulanmış Afyonkarahisar'ın vefakâr vatandaşları bu zihniyete geçit vermedi vermeyecek inşallah" dedi.