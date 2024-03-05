"Projelerimizle sorunları çözeceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, KAÇEP Yöneticileriyle birlikte Seçim Koordinasyon Merkezinde kahvaltıda buluştu. Daha sonra beraberindeki partililerle birlikte, Çavuşbaş Mahallesi ile pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Küçükkurt, ardından Fuar Alanı, Karayolları Parkı, Veysel Eroğlu Parkı'nda vatandaşları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Küçükkurt akşam programında ise asker eğlencesine katılırken kahvehanelerde de hemşehrileri ile sohbet etti.

GES PROJESİ İLE ON BİNLERCE HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ

Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi seli ile karşılaşan MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, "Belediyemize ait 25 bin metrekarelik bir alanda 3 bin kw kapasitesindeki güneş enerji santrali projesi hayata geçirilecektir. 2 bin kw kapasiteli jeotermal enerji santrali projesi de hayata geçirilecektir. Atık Su Arıtma Tesisinde 400 kw kapasiteli bir biogaz elektrik üretimi sağlanacaktır. Bu 3 projeyle toplamda 12.500 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir. Büyük Zafer Parkı ile, Büyük Taarruz ve Büyük Zaferin ön plana çıkacağı şekilde yeni bir park düzenlemesi yapılacak. Milli Mücadele kahramanlarının hatıralarının yaşatılacağı bu parkta Milli Mücadelenin ölümsüz sahneleri canlandırılacak. Türk tarihi ve kültürü içerikli park düzenlemeleri böylelikle gerçekleştirilmiş olacak. Belediye Huzurevi projemizle yıkıldıktan sonra yıllardır yapılamayan Huzurevinin devlet imkanlarıyla yapılmasının takipçisi olunacak. Eski Huzurevi eski yerinde devlet imkanlarıyla yeniden yaptırılacak. İlaveten belediye imkanları ile ikinci bir Huzurevi de yeniden inşa edilerek hizmete alınacak. Bunlar projelerimizden birkaçıdır. 'Ortak geçmiş, birlikte gelecek' sloganımızla değişim ama mantıklı bir değişim diyerek vatandaşlarımızın desteklerini ve dualarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.