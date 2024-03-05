"Sokak hayvanlarına özel barınma merkezi kurulacak"

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, seçim kampanyası kapsamında önemli projelerinden biri olan 'Sokak Hayvanları Barınma Merkezi' ve 'Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi' hakkında detaylı bilgi verdi.

Uluçay yaptığı açıklamada, "Sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik modern bir barınma merkezi inşa edeceğiz. Bu merkezde, hayvanların konforu için kapalı ve açık alanlardan oluşan bölümler yer alacak. Ayrıca, veteriner odası, barınak ve ameliyathane gibi temel ihtiyaçları karşılayacak birimler de bulunacak. Ayrıca, sokak hayvanları için özel mama üretim tesisi kurarak, barınaklardaki hayvanların beslenme ihtiyacını karşılayacağız. Bu proje kapsamında, hayvan sahiplenen vatandaşlarımıza ücretsiz mama desteği de sağlayacağız" şeklinde konuştu.

SOKAK HAYVANLARININ AÇLIKLA MÜCADELESİNİ SONLANDIRACAĞIZ

Uluçay, "Bu iki önemli projemizi hayata geçirerek, şehrimizdeki sokak hayvanlarına düzenli olarak mama temin etmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle, hayvanların açlıkla mücadele etmesinin önüne geçerek, onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, sokak hayvanlarıyla ilgili bu tür projelerin şehir sakinlerine de fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü sağlıklı ve huzurlu bir toplum için, sokak hayvanlarının korunması ve bakımı son derece önemlidir" dedi.