Son dakika: İzmir’de hayat duracak Otobüslere çalışmayacak

Önce Belediye İş şimdi de DİSK kazan kaldırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işçilere verdiği sözleri tutmayınca ortalık karıştı. Sabah toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle iş bırakan 250 İZULAŞ şoförünün ardından şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası iş bırakma kararı aldı. Alınan karara göre bugün saat 16.00'da İzmir'de hayat duracak. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 2 bin 500 otobüs şoförü öğleden sonra kontak kapatacak. Otobüsler çalışmayınca milyonlarca İzmirli işyerlerinden evlerine dönemeyecek. Otobüs duraklarında yığılmalar yaşanırken kent içi yolcu akışı kelimenin tam anlamıyla çökme noktasına gelecek.

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