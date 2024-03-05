Terör örgütü PKK'ya yönelik "Bozdoğan-8" operasyon: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-8" operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi." ifadelerini kullandı.