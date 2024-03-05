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Giriş Tarihi: 6.3.2024 08:40

Terör örgütü PKK'ya yönelik "Bozdoğan-8" operasyon: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 9 ilde düzenlenen "Bozdoğan-8" operasyonlarında 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposunun imha edildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik Bozdoğan-8 operasyon: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-8" operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi." ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü PKK'ya yönelik "Bozdoğan-8" operasyon: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi
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