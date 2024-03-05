Ulupınar’a meşaleli karşılama

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar seçim gezileri kapsamında Kırıklar mevkiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Meşalelerle karşılanan Ulupınar'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, seçim çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Kırıklar Mevkiinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırıklar Mevki 672 Nolu Sokak'ta konuşan Ulupınar, "Yeni Projeler ve çalışmalarla sizlere daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Devrek son zamanlarda kötü anılmaya başladı. Sizlerin desteğiyle bunu düzeltip daha şeffaf belediyecilik ile hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.