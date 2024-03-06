Ahmet Aydın’ın projeleri Seferihisarlıları heyecanlandırdı

Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan, Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın'ın Seferihisar için hazırladığı vizyon projelerinin görücüye çıktığı "Seferihisar için değişim başlıyor" adlı proje tanıtım toplantısında yayımlanan video klipler dikkat çekerken, Ahmet Aydın'ın konuşması salonu dolduran vatandaşların alkışlarıyla sık sık kesildi. Proje tanıtım toplantısının yapıldığı salon katılımcıları almayınca bahçeye dev ekran ve ses sistemi kuruldu. Salona giremeyen vatandaşlar programı dışarıdan dev ekrandan izledi.



Başkan adayı Aydın'ın "5 yıl boyunca hükümet yatırımlarına vesile olduk 1 Nisan'dan itibaren Seferihisar'ı Belediye hizmetleriyle de buluşturacağız, Seferihisarlıları gerçek belediyecilikle tanıştıracağız" sözleri uzun bir süre salonu dolduran vatandaşlarca alkışlandı.





Seferihisar'da ilk defa bir adayın proje tanıtım toplantısı düzenlediğine tanık olduk diyen Nadir Koç, "Ahmet beyin ilçe başkanı olarak yaptıkları zaten ortada, Belediye Başkanı olarak da çok güzel işler yapacağından şüphemiz yoktu. Ancak geldiğimizde beklentimizin çok üstünde bir tablo ile karşılaştık. Heyecanlıydık, daha da heyecanlandık."



Akarca'da yaşadığını söyleyen bir vatandaş ise: "Muhalefetteyken Akarca için neler yaptığına neler yaptırdığına tanık olduk. Akarca bugün mahalle olduysa bu tamamen Ahmet Aydın'ın eseridir" dedi.





İstanbul'dan Seferihisar'a yerleşen ve ilk defa oy kullanacağını söyleyen bir genç ise Ahmet Aydın'ın vizyonundan etkilendiğini, ailecek başka bir sahil kasabasına göçme fikrinden vazgeçtiklerini söyledi. "Engeller ile karşılaşma kısmına çok üzüldük. Engellemelere rağmen bu kadar iş yapan bir kişi 31 Mart'tan sonra seçilirse neler yapmaz? Ahmet Aydın tarafından sunulan projeler yaşama geçtiğinde Seferihisar yaşanabilir bir yer olur. Bence Ahmet Aydın bu toplantıyla sadece gövde gösterisi yapmadı, vatandaşlarda onu belediye başkanı olarak işaret etti. Hiçbir belediye başkanı bu projeleri 2 yılda yaşama geçiremez ama Ahmet Aydın geçirir. Çünkü ilçe başkanlığı döneminde altyapısını hazırlamış, birçoğu yatırım programına bile alınmış. Projeler beni açıkçası çok heyecanlandırdı. 31 Mart'tan sonra Ahmet Aydın'ın Belediye Başkanlığı ile birlikte trafik sorununun çözüleceğine ikna oldum. Proje tanıtım toplantısında "Ahmet Aydın ne demek" adlı videoya atıfta bulunan bir vatandaş ise "Ahmet Aydın demek proje demek, yatırım demek, hizmet demek" dedi.