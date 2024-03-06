AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın “61 projeyi” tanıttı

Proje Tanıtım Toplantısına AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Çebi, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'daki bir çok STK Başkanı ve temsilcisi, AK Parti'nin eski il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

ORTAHİSAR'IMIZI İNSAN MERKEZLİ, ÇEVRE DOSTU, EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, TARIM, TURİZM, TİCARET VE BİLİM KENTİ YAPACAĞIZ

Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, "En Mutlu Şehir Ortahisarımıza hoş geldiniz" Sizlerin güveni ve Allah'ın izniyle 31 Mart 2024 akşamından itibaren Ortahisar Belediyemizi katılımcı belediyecilik anlayışı ve ortak akıl ile yönetme, ilçemizin mutluluğunu daha da artırmak için huzurlarınızdayım. Adaylığımız açıklandığı ilk günden itibaren, bize güvendiğiniz için şahsım ve ekip arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, geçmişin erdemini, günümüzün evrensel değerleriyle kucaklayıp Ortahisar ilçemizi insan merkezli, çevre dostu, eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, ticaret ve bilim kenti yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ortahisar Belediyemiz sınırlarında ve 87 mahallemizde elde edeceğimiz her zafer, belediye hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır" dedi.

"ÇEVREYE VE TABİATA DUYARLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Aydın, "Şehrimizdeki tüm hemşehrilerimizin hakkını korumak ve hizmetinde olmak en asli görevimizdir. Bu anlayışla, afetlere dayanıklı, sağlam yerleşim yerleri kurarak, yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis edeceğiz. Çocuklar, yaşlılar, özel bireyler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere; toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleteceğiz. Maddi ve manevi desteklerle toplumumuzun temeli olan aile yapımızı koruyarak, çevreye ve tabiata duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Ortak akılla hayata geçireceğimiz projelerle Ortahisarımızın sadece 5 yılını değil yüz yıllar sonrasını planlayacağız. Bu şehri birlikte yönetip tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmak adına, bundan önce nasıl çalışmışsak 31 Mart akşamından sonra da aynı inanç ve heyecanla görev başında olacağız. Şimdiden şahsıma ve ekip arkadaşlarıma vereceğiniz destek için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Üretkenlik, Erişebilirlik, Şefkatli, Yenilikçi, Adil, Vizyoner, Sürdürülebilir, Kalkınmacı, Güçlü, Dinamik, Estetik, Çağdaş, Kapsayıcı ve Vatanseverlik" ilkelerini belirleyen Aydın'ın 61 projeleri ise şu şekilde:

Ortahisar E-Demokrasi Platformu, Smart Ortahisar, Ortahisar iklim değişikliği eylem planı, Atık yönetimi ve eylem planı "hedef 0 atık", Ortahisar kentsel tasarım ve estetik rehberi, Yeşil Kalkınma, Mağmat Ges ve Res,"Dirençli Şehirler" ve Kentsel risk alanı, MAVİ" Yerinde Çözüm" 3D Ortahisar, Ortahisar Bellek, Türk Dünyası Araştırma Merkezi ve Müzesi,Şehr-i Trabzon, Turizm dostu Şehir, Martı Kültür ve Sanat merkezi, taXXiM Kentsel Dönüşüm Projesi,3D Müzesi, Boztepe Kentsel Tasarım Projesi, Atapark ve Hatuniye Külliyesi, Boztepe Kot 161 Seyir Terası, Gölçayır mahalle yerinde yeni yaşam, Ortahisar mahallesi tarihi yapıların restorasyonu, Kalepark düzenlenmesi ve Denizcilik müzesi, Saray-ı atik tarihi sokak düzenlemesi, Tabakhane vadisi tarihi su kemerleri ve çevre düzenlemesi, Çağlayan kentsel dönüşüm projesi, Bahçecik cezaevinin yeniden planlanması, Akyazı Gençlik ve Adrenalin parkı, Dabem Ortahisar, Etkileşimli çocuk dostu sokaklar, Ortahisar çocuk köyü, Mahalle, kreş ve yuvalar, Orkent kadın destek merkezi ve mapushane kafe, Kentsel topluluk bahçeleri organ-ik kafe, Mahalle organize tarım ve seraları, Meyve kurutma tesisleri, Or-koop kırsal üretim kentsel tüketim, Bordo "yerinden satış, Orta-fest Ortahisar kent festivali, Ak saçlılar aktif yaşam merkezi, Mobil sağlık hizmetleri, Yalıncak sosyal tesisleri, Beşirli sosyal tesisi, Viyadük sosyal tesisleri ve Aromatik kent bahçesi, Belediye konukevi ve misafirhane, En mutlu köy II. Etap, Engelsiz yaşam parkı, Beşirli Zübeyde hanım parkı, Çukurçayır mahalle spor kompleksi, Pelitli spor parkı, Yalıncak spor parkı,Silik10 Vadi, Çifte hamam kafe,kütüphane,61.dakika saat kulesi, Kanturali Bey anıtı, K-Atık katkı veren geri dönüşüm, Ortahisar mesire alanları, Eski havalimanı arazisinin planlanması, Ortahisar genç kart ve "Parla" 100. yıl gençlik merkezi"