CHP Genel Başkanı Özel, Afyon’da hayal kırıklığı yaşadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı için kente geldi. Ancak, yapılan açılışta beklenen ilgiyi bulamayan Özel, hayal kırıklığı yaşadı.

Açılış sırasında dağıtılan parti bayraklarının yerlere atılması ise dikkat çeken bir detay oldu. Bazı vatandaşlar bu durumu eleştirerek, "Kendi parti bayrağına sahip çıkamayan CHP zihniyeti" şeklinde yorumda bulundu.

GENEL BAŞKAN ÖZEL VATANDAŞIN ARASINA İNMEDİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geldiği Afyonkarahisar'da vatandaşın arasına inmeyerek, seçim otobüsünden konuşma gerçekleştirdi. Yine Genel Başkan Özel, konuşmasının ardından partisinin Afyon'daki adaylarını tanıttıktan sonra otobüs üzerinden SKM açılışını yaptı. Daha sonra ise seçim otobüsüne geçerek, Sinanpaşa İlçesine hareket etti.