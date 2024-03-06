Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ paylaştı: Yeni seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu

İşte "Biz İzmir'iz başarabiliriz" klibinin sözleri:

"Nede Güzel İzmir'im

Bir tılsım gibisin

Ata'mın cesareti

Vatanın incisisin

Benzersiz bu şehir

Bulunmaz onun eşi

Kucaklar ecdat bizi

Yükseliş hemen şimdi

Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu

Körfez'de yunuslar yüzecek kordon boyu

Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu

Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun

Göreceksin geleceği kuracağız birlikte

Yeşerecek dağlarında rengarenk çiçekler

Çekeceksin huzuru İzmir'de içine

Sana söz son bulacak artık tüm dertler

Yurdumun en batısında yok mu benim yolum

Güzel kokar aslında bir verseniz oyu

Bu mu sana layık olan uyan ata yurdum

Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun"