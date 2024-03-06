Haberler Gündem Haberleri Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ paylaştı: Yeni seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu
Giriş Tarihi: 6.3.2024 19:58 Son Güncelleme: 6.3.2024 20:25

Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ paylaştı: Yeni seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz demeden İzmir'i karış karış gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Dağ, sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan seçim şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ paylaştı: Yeni seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, hazırlanan yeni seçim şarkısını resmi X hesabından paylaştı. Dağ'ın paylaştığı seçim şarkısı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

"BAŞARI GELİYOR KALMIYOR SORUN"

Hamza Dağ, yeni seçim şarkısını, şarkıya ait şu sözlerle paylaştı:

"Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu Körfezde yunuslar yüzecek kordon boyu Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu Başarı geliyor kalmıyor sorun"

İşte "Biz İzmir'iz başarabiliriz" klibinin sözleri:

"Nede Güzel İzmir'im
Bir tılsım gibisin
Ata'mın cesareti
Vatanın incisisin

Benzersiz bu şehir
Bulunmaz onun eşi
Kucaklar ecdat bizi
Yükseliş hemen şimdi

Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu
Körfez'de yunuslar yüzecek kordon boyu
Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu
Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun

Göreceksin geleceği kuracağız birlikte
Yeşerecek dağlarında rengarenk çiçekler
Çekeceksin huzuru İzmir'de içine
Sana söz son bulacak artık tüm dertler

Yurdumun en batısında yok mu benim yolum
Güzel kokar aslında bir verseniz oyu
Bu mu sana layık olan uyan ata yurdum
Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun"

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Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ paylaştı: Yeni seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu
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