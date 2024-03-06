Kırşehir’in Cumhur İttifakı adayı Osman Arslan projelerini tanıttı

Cumhur İttifakının Kırşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Osman Arslan Yeni Yüzyılın Yeni Kırşehir'i proje tanıtım toplantısında projelerini anlattı. Neşet Ertaş Kültür Merkezinde düzenlenen proje tanıtım toplantısına Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, MHP İl Başkanı Arif Kılıç ve partililer katıldı.

Arslan, Savunma Sanayi Projesi, Ahi Stadyumu, 20 Dönümlük alanda Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, henüz tamamlanmayan Ahi Evran Külliyesinin 2. Etap çalışmaları, 1000 adet iş yerinin bulunacağı Yeni Sanayi Sitesi, Termal Sosyal Tesisi, Asri Mezarlık, yeni şehir meydanı, millet bahçesi, Cacabey astronomi merkezi, Yaşlı Bakım Merkezi, Çocuk gündüz bakımevi, çocuk parkları, gastronomi merkezi, jeotermal sera, çok katlı otopark, yüzde yüz elektrikli otobüsler, kentsel dönüşüm projesi, seyir terası, çevre yolu projesi türbe alt geçit projesi başta olmak üzere projelerini anlattı. Ayrıca emekçilerin yanında olacağını da belirtti.