Mardin’den kan donduran olay!

Kızıltepe İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, balkondan sarkan görme engelli 6 yaşındaki çocuğu Solin Aktürk'ü kurtarmak isterken 35 yaşındaki anne Samire Aktürk, kucağındaki diğer 3 yaşındaki engelli çocuğu Roni Aktürk ile birlikte aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anne Samire Aktürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücutlarında hayati tehlike oluşturacak şekilde kırılmalar olan Solin ve Roni Aktürk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Roni ve Solin Aktürk, tedavi altına alındıkları yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.