Muş’ta evlat nöbeti sürüyor

Çocuklarına kavuşmak ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Ellerinden fotoğraflarını düşürmedikleri çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulunan anne ve babalar, eylemin yapıldığı yoldan geçen ve yüksek sesle müzik açan DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi. Baba Halit Altun, 12 yıldır evladının hasretini çektiğini söyledi.

Çocuğuna teslim olması çağrısında bulunan Altun, şunları kaydetti: "Sizin yaptığınız düşüncesiz bir harekettir. Dön yuvana gel. Onlara uşaklık yapma. PKK ve HDP sizi götürüyor, Amerika'ya asker olarak kullandırıyorlar. Bunun bilincinde ol oğlum. Sizi kandırmışlar, beyninizi yıkamışlar. Gelin yuvanıza dönün, anne ve babanıza yanına gelin. Bu hasreti yeter artık bize çektirdiniz. Cenabı Allah onları kahretsin. 12 yıldır gitmediğim yer kalmadı. Biz sizden (DEM) değiliz."

Anne Şahinaz Özcan da 7 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını belirterek, "Oğlum sağ mı? ölü mü? bilmiyorum. HDP'den ve PKK'nda çocuklarımı istiyorum. 4 yıldır burada eylem yapıyorum, hiç haber alamadım. Oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Devletimiz iyidir." dedi.