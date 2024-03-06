“Onların kentsel dönüşüm vaadini uygulamaları imkansız”

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın adaylığının açıklanmasının ardından bir yandan ilçe ve beldelerde, bir yandan TBMM'de ve Afyonkarahisar il merkezinde seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esnaf ziyaretleri, hane ziyaretleri ve mahalle mitingleri ile gönülleri fetheden Uluçay'ın her zaman destekçisi olan Milletvekili Yurdunuseven, açıklanan tüm projelerin milletvekilleri olarak destekçisi olacaklarını vurguladı. Yurdunuseven, Uluçay'ın hem proje hazırlama aşamasında hem de projelerin hayata geçirilip sürdürülebilirliğinin sağlanması aşamasında dersine çok iyi çalışıp bunu sahada en güzel şekilde anlattığını vurguladı.

"DÜNYADA BUNUN ÖRNEĞİ YOKTUR"

Afyonkarahisar'da uygulanacak kentsel dönüşüm modelinin dünyada örneğinin olmadığını belirten Yurdunuseven, "Kentsel dönüşümle ilgili yanlış yönlendirmeler oldu. Vatandaşın aklı çelindi. Daha sonra deprem oldu. 11 il, 14 milyon insan etkilendi. Dolayısıyla deprem kuşağı gerçeğinden kendimiz soyutlayamayız. Bir deprem gerçeği var Türkiye için ve Afyonkarahisar için. Biz burada kanuni değişiklik yaptık. Şöyle bir sistem getirdik; örneğin 70 metrekare tabanlı yerde 20 metrekare bir vatandaşın hissesi var. Geri kalan yer çıkmıyor. Biz diyoruz ki ki bu vatandaşa; burada sen ölünceye kadar oturabilirsin. Ücretsiz ve hiç kira vermeden. Daha sonra 20 yıl içerisinde alma imkanı var vatandaş burayı satın almak isterse geri kalan 50 metrekareyi o günkü fiyat üzerinden satın alma hakkın var. Evin tamamı o vatandaşa geçiyor. Ama 20 yıl içerisinde imkanın olmadı veya almak istemedin öldüğünde mirasçılara geçince mirasçıların alma yada hisse bedelini isteme hakları olacak. Türkiye'de ilk defa burası için çıkartılmış özel bir şey. Biz bunu anlattık ve böyle bir sistem bulundu. Dünyada bunun örneği yoktur" diye konuştu.

"HİSSEDARLAR DIŞINDA HİÇ KİMSE 1 METREKARE DAHİ YER ALAMAZ"

Diğer adayların kentsel dönüşüm vaatlerinin imkansız olduğunu kaydeden Yurdunuseven, "Diğer adaylardan bazıları 'kimsenin cebinden bir kuruş çıkarmadan herkese metrekaresi kadar yer vereceğim' diyor. Bir kere fiili imkansızlık var. 600 tane daire çıkıyor 2 bin tane kişi var. Herkese 70 metrekare yer verme şansınız yok. Bunu belediye bütçesiyle yapma şansınız da yok. Şuanda belediyemizin bütçesi 2 milyar 830 milyon TL. Bunun 1 milyar 100 Milyon TL'si yatırıma gidiyor. Oranın imalatına baktı 3.2 milyar gibi bir rakam çıkıyor. Bunu belediye bütçesiyle yapmak mümkün değil. Ne yapacaksın kat arttıracaksın. Kat arttırdığında peki şu soru akla gelmeyecek mi; 12 kat yaptığın binanın 6 katı vatandaşa 6 katı müteahhite verilecek. Müteahhit ne yapacak? Satacak. İşte rant orada. Biz ne diyoruz; bu mahalledeki hissedarlar dışında hiç kimse 1 metrekare dahi yer alamaz diyoruz. Burada zaten öyle bir şansınız yok, çünkü burada 9 tane tescilli kültür varlığı var. Mısri camii var, binalar var, çeşmeler var… Kültür varlığının koruyucu çatı ölçeğini geçmemeniz lazım" dedi.

"YAPACAKSIN AMA NASIL YAPACAKSIN?"

Uluçay'ın proje hazırlama aşamasında dersine çok iyi çalıştığını ve tüm projelerin sağlam ayağı yere basan projeler olduğunu söyleyen Yurdunuseven şu ifadelere yer verdi; "Diğer adayların doğru dürüst bir projesini ne gazetelerde gördüm neden billboardlarda gördüm. Klasik kentsel dönüşüm yapacağız diyorlar. Yapacaksın ama nasıl yapacaksın?"