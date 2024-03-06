Parkta alkol alırken kimlik kontrolüne direndi! Polise saldıran CHP’li kadın meclis üyesine gözaltı

İMZA ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Darp edildiği öne sürülen polis memurları kadın meclis üyesinden şikayetçi oldu. Pelin Turhan, nöbetçi savcının talimatı üzerine mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. CHP'li meclis üyesi Turhan'ın ilk mahkemeye kadar haftada üç gün karakola giderek imza verme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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