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Giriş Tarihi: 6.3.2024 11:31 Son Güncelleme: 6.3.2024 12:08

Parkta alkol alırken kimlik kontrolüne direndi! Polise saldıran CHP’li kadın meclis üyesine gözaltı

İzmir'de parkta alkol alan CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, kimlik kontrolü yapmak isteyen polise tepki gösterdi. İddiaya göre, kadın meclis üyesi ile görevini yapmak isteyen polisler arasında yaşanan tartışma büyüdü. Pelin Turhan polislere saldırdı. Turhan daha sonra polisler tarafından gözaltına alındı. CHP'li meclis üyesi Turhan’ın ilk mahkemeye kadar haftada üç gün karakola giderek imza vermesi şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Parkta alkol alırken kimlik kontrolüne direndi! Polise saldıran CHP’li kadın meclis üyesine gözaltı

Olay dün akşam saatlerinde Narlıdere ilçesi 2. İnönü Mahallesi'nde bulunan Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi'nde meydana geldi. Narlıdere Belediye CHP'li Meclis üyesi Pelin Turhan, parkta alkol alırken o bölgede görev yapan polis ekipleri yanına geldi ve kimlik kontrolü yapmak istedi.

CHP'li Turhan iddiaya göre kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere tepki gösterdi. CHP'li kadın meclis üyesi ile polisler arasındaki tartışma büyüdü. Turhan'ın görevli polisleri saldırdığı öne sürülürken, olayın ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Turhan, Şehit Ayhan Tanrıverdi Karakolu'na götürüldü.

İMZA ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Darp edildiği öne sürülen polis memurları kadın meclis üyesinden şikayetçi oldu. Pelin Turhan, nöbetçi savcının talimatı üzerine mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. CHP'li meclis üyesi Turhan'ın ilk mahkemeye kadar haftada üç gün karakola giderek imza verme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Parkta alkol alırken kimlik kontrolüne direndi! Polise saldıran CHP’li kadın meclis üyesine gözaltı
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