Parkta alkol alırken kimlik kontrolüne direndi! Polise saldıran CHP’li kadın meclis üyesine gözaltı

Olay dün akşam saatlerinde Narlıdere ilçesi 2. İnönü Mahallesi'nde bulunan Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi'nde meydana geldi. Narlıdere Belediye CHP'li Meclis üyesi Pelin Turhan, parkta alkol alırken o bölgede görev yapan polis ekipleri yanına geldi ve kimlik kontrolü yapmak istedi.
CHP'li Turhan iddiaya göre kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere tepki gösterdi. CHP'li kadın meclis üyesi ile polisler arasındaki tartışma büyüdü. Turhan'ın görevli polisleri saldırdığı öne sürülürken, olayın ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Turhan, Şehit Ayhan Tanrıverdi Karakolu'na götürüldü.
İMZA ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Darp edildiği öne sürülen polis memurları kadın meclis üyesinden şikayetçi oldu. Pelin Turhan, nöbetçi savcının talimatı üzerine mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. CHP'li meclis üyesi Turhan'ın ilk mahkemeye kadar haftada üç gün karakola giderek imza verme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.CHP’lilerin iradesine “Kandil” ayarı! 6 okun arkasına gizlenen DEM’li adaylar: İstifa dalgası kapıda