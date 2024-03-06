Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'de Sebep Sonuç programında Melih Altınok'un konuğu oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi ünlü yazar Eylem Tok'un Mısır'a kaçmasına ilişkin "Şahit olduğumuz son olay üzücü. Başsağlığı diliyoruz. Burada yaralanan kişiler de var. Sanığın annesi ile birlikte birkaç saat sonra yurt dışına kaçtığını görüyoruz. Sanık ve annesinin Mısır'a gittiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış ve yakalama kararı çıkartılmıştı. Mısır'dan iadesini talep edecek ve bir kırmızı bülten çıkartacağız. Bu konudaki süreci yakinen takip ediyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Tunç'tan yazar Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasıyla ilgili açıklama: Kırmızı bülten süreci başladı