Terör örgütü PKK'ya yönelik "Bozdoğan-8" operasyon: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi. Operasyon kapsamında 1 adet AT-13 metis tanksavar Füzesi, 2 adet Güdümlü Füze, 701 adet el bombası, 184 adet RPG-7 anti tank mühimmatı ve 64 kilogramC4 patlayıcı olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

BOZDOĞAN-8 operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi | Video

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Mardin, Hatay, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Bingöl ve Hakkari'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan

204 tim, 2 bin 866 jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

PKK'NIN MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Nusaybin, İskenderun, Dörtyol, Payas, Mutki, Hizan, Sehi, Kulp, Lice, Uludere, Silvan, Ergani, Genç, Pervari, Ovacık, Cudi ve Gabar kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda: tanksavar füzesi, 2 adet güdümlü füze, 184 adet roketatar, 42 adete anti-tank mühimmatı, 701 adet el bombası, 63 kilogram C4, 5 adet lav silahı, 8 adet anti-personel harp başlığı, 57 adet Zagros ve Uçaksavar mühimmatı, 2 adet Anti Tank mayını, bombaatar, 7 adet Dragunov ve Zagros keskin nişancı tüfeği, 7 adet kalaşnikof, 6 adet araç ve el telsizi, 47 adet tüp, çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

"TEÖRİSTLERİN İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" şeklinde açıklamada bulundu.