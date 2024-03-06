Toplu ulaşım arızalarından sonra şimdi de itfaiye aracı arızası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana beş yıl içerisinde toplu ulaşım araçlarında yaşanan skandallar hep gündem oldu. Metrobüs, otobüs ve metro arızaları, yürüyen merdivenler ve asansörlerin çalışmaması gibi birçok aksaklık vatandaşı isyan ettirdi. Çözülemeyen toplu ulaşım sorununa şimdi de İBB'nin İstanbul İtfaiye araçları eklendi.

İSTANBUL İTFAİYESİ ARAÇLARI YOLDA KALMAYA BAŞLADI

Toplu ulaşım araçları otobüs, metrobüs ve metrolardan sonra itfaiye araçları da bakımsızlıktan arızalanmaya başladığı iddia edildi. İstanbul'da arızalandığı ileri sürülen bir itfaiye aracının fotoğraf karesini ise Platform İstanbul ismini kullanan bir hesap sosyal medyadan paylaşarak "Dillerden düşmeyen şehrimiz İstanbul 5 yıldır arızayla anılıyor. Şimdi ise itfaiye aracı arızası!" yorumunu yaptı. Fotoğraf karesinde ise yolda kalan bir itfaiye aracının çekiciyle çekildiği görünüyor.