Türkiye dünya markası, AB yeni uyandı: Avrupa’nın stratejisi Türkiye’nin gittiği yoldan

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB Savunma Sanayisinin yeniden ele alınması, üye ülkelerin boş cephaneliklerinin yenilenmesi zorunluluğuna vurgu yaparak, önümüzdeki 5 yıllık AB savunma sanayi stratejisinin açıklanacağı bilgisini verdi. AB'nin asli hedeflerden birisi de üye ülkelerde İHA ve SİHA üreten tüm savunma fabrikalarına destek vermek olarak belirlendi. Türkiye'nin bu alanda dünyanın üst sıralarında yer alması savunma sanayi alanında atılan adımların önemini yeniden gözler önüne serdi.

YÜZDE 75 AVRUPA DIŞI

AB'nin ihtiyaç duyulan askeri teçhizat alımlarının 2022 yılında yaklaşık yüzde 75'i Avrupa dışı kaynaklardan temin edildi. Teçhizat alımlarının yaklaşık yaklaşık 68'i ise ABD orijinli şirketlerden tedarik edildi. AB'nin, yeni strateji ile Atlantik ötesi alımların payının yüzde 50 seviyelerinde tutması amaçlandı. Türkiye, son 20 yılda savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardı, proje sayısı 12 katına çıktı. Türk savunma sektörü 2023'te yüzde 27.1 artış ile 5.5 milyar dolarlık ihracat yaptı.

TÜRK SİHA'LARI DÜNYA MARKASI

AB'nin asli hedeflerinden biri de üye ülkelerde İHA ve SİHA üreten tüm savunma fabrikalarına destek vermek olarak belirlendi. Türkiye ise SİHA'larıyla dünya markası haline geldi. Türk İHA ve SİHA'ları Rusya-Ukrayna Savaşı, Karabağ ev Suriye sahası başta olmak üzere başarılarıyla dünya gündemine oturdu. Bu alanda dünyanın ilk 5 ülkesi arasında bulunan Türkiye, insansız sistemler konusunda Ar-Ge ve Ür-Ge'ye önemli kaynak ayırıyor.