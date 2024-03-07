3 ilde organize suç örgütleri çökertildi! Sahte faturayla 220 milyon lira vurgun

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4️ ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarında, Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın ve Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı 3️ ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 5 aylık çalışmalarda "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7️ şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; mağdur şahıslara faizle borç para verdikleri, mağdurlara baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak alacaklarını yüksek faiz oranları ile tahsil ettikleri belirlendi. Mağdurlara ait araç ve gayrimenkullere zorla el koyarak tapularını aldıkları tespit edildi.

SAHTE FATURAYLA 220 MİLYON LİRA VURGUN

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenledikleri sahte fatura/fişleri muhasebecileri vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirmek suretiyle haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Nitelikli dolandırıcılık, Resmi ve özel belgede sahtecilik ve Yaklaşık 220 milyon Türk lirası sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

SAHTE KİMLİKLE EHLİYET SINAVINA GİRDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yazılı ehliyet sınavına girdiğinde başarılı olamayacak kişilerle anlaştıkları, bu şahısların kimlik fotoğraflarında oynama yapıp yerlerine sınava girecek şahıslara benzeyen ve joker olarak tabir edilen yeni fotoğraflar türeterek kimlik kartı almalarını sağladıkları belirlendi. Yazılı ehliyet sınavına, düzenlenen sahte kimlik ve dinleme cihazları ile girerek anlaştıkları şahısların sınavdan geçmesini sağladıkları tespit edildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu: 6️ adet ruhsatsız tabanca, 6️ adet av tüfeği, 250 adet casus kamera, 14 milyon Türk lirası değerinde mağdurlar adına yazılmış senet, 5 milyon Türk lirası tutarında sahte fatura/fiş, çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlik ile çok miktarda Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.