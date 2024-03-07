Başkan Adayı Ziya Polat: Adıyaman’a ilk etapta 5 bin sosyal konut yapacağız

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaşandığı 11 ilden biri olan Adıyaman'ın geçici konutlardan kalıcı konutlara geçişini sağlamak için AK Parti hükümeti yoğun bir çalışma yürütüyor. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 5 bin sosyal konut projesini açıkladı.

"İLK ETAPTA 5 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

Seçilmeleri halinde ilk etapta 5 bin konut yapacaklarının müjdesini veren Polat, "Bizim en çok önem verdiğimiz konuların başında barınma sorunu geliyor. Merkezi hükümet, şehrimizin kalıcı konutlarına çözüm üretmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bizler de yerel yönetim olarak 5 bin sosyal konut yapıp vatandaşlarımızın kalıcı konut ihtiyacını gidermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN DOĞAL YAPISINI BOZMADAN HIZLI VE UCUZ KONUTLAR

Adıyaman'da geçici konutlardan kalıcı konutlara geçişi hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Polat, "Adıyaman'ın depremsellik durumunun dikkate alındığı bölgelerde yaşanabilir ve güvenilir yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle iştirak şirket olarak kurulacak olan ADI-KONUT AŞ. ile 6 Şubat depremini yaşamış olan kentimizde şehrin tarihi, estetik ve doğal yapısını bozmayacak biçimde, güvenliği esas alan hızlı ve ucuz konutlar yapacağız. Bu kapsamda ADI-KONUT AŞ, ilk etapta 5 bin konutluk bir projeyi hayata geçirerek faaliyetine başlayacak. Daha sonraki süreçlerde de bu sayısının artması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

EK DONATI ALANLARI

Polat, iştirak şirketiyle birlikte şehre yapmayı planladıkları projelere değinerek, "İştirak firmamız ile ayrıca şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda kar amacı gütmeden yol, atık su ve yağmur suyu kanalları, isale hatları, sokak aydınlatmaları, peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çocuk oyun alanları, otoparklar, dini ve sağlık tesisleri, okul, kreş ve spor alanları gibi ek donatı alanlarında da inşaat faaliyeti yürütmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.