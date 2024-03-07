Başkan Erdoğan’dan Mersin’de önemli açıklamalar

AK Parti yerel seçim kapsamında düzenlediği mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mersin ülkemizle birlikte dünyaya da kardeşlik dersi veriyor.

Mersin'in Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranıyla verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.

Şu an rubaa 85 bin kişi var. Mersin bir başkasın bugün. Ben inanıyorum ki gümbür gümbür Mersin 31 Mart'a yürüyecek.

Vatan sevgisi bedelle ölçülemez Özgür efendi.

31 Mart akşamı İstiklal Marşı'na var mısın Mersin?

Bİz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz kalkınma adımları ile Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi. CHP Belediyesi Mersin'e hiçbir şey vermedi. Daha bu güzel Mersinimizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak Mersin'in tamamında destan yazalım.