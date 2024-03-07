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Giriş Tarihi: 7.3.2024 18:47 Son Güncelleme: 7.3.2024 19:08

Burcu Köksal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! DEM korkusu CHP’ye beyanname yayımlattı

DEM Parti ile ittifak kuran CHP'de Afyonkarahisar krizi yaşanıyor. Bir miting konuşmasında, “Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak” diyen Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, hem parti içinden hem de DEM Parti’den sert tepkilere maruz kaldı. Yeni bir adım atan CHP bir beyanname yayınlayarak belediye kapılarının tüm siyasi partilere açık olduğunu duyurdu. CHP lideri Özgür Özel ise taahhütname anlamına da gelen bu metni, imzalamaları için tüm adaylara göndereceklerini ifade etti.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Burcu Köksal’ın sözleri ortalığı karıştırdı! DEM korkusu CHP’ye beyanname yayımlattı

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözleri üzerinden CHP'ye adeta parmak sallayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan şunları söyledi: "Bu zehirli dilli kullanan Kürt düşmanlarının kapıları kapalıdır. Bunlara 31 Mart'ta Kürtler gerekli cevabı verecek"

Yaşanan gelişmeler, "kent uzlaşısı" çerçevesinde DEM Parti ile kol kola giren CHP'de tedirginliği artırdı.



CHP'DEN DEM'E ÖZEL BEYANNAME

Tansiyonu düşürmek için bir adım daha atan CHP, sosyal medya hesabı üzerinden beyanname yayımlayarak, belediye kapılarının tüm siyasi partilere açık olduğunu duyurdu.

"BELEDİYE KAPILARI HERKESE AÇIK OLACAK"

Beyannamede, "31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak" denilerek DEM Parti'nin gönlü alınmaya çalışıldı.

ÖZEL TÜM ADAYLARA GÖNDERECEK

Kütahya'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise taahhütname anlamına da gelen bu metni, imzalamaları için tüm adaylara göndereceklerini duyurdu.

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Burcu Köksal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! DEM korkusu CHP’ye beyanname yayımlattı
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