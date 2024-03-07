Burcu Köksal’ın sözleri ortalığı karıştırdı! DEM korkusu CHP’ye beyanname yayımlattı

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözleri üzerinden CHP'ye adeta parmak sallayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan şunları söyledi: "Bu zehirli dilli kullanan Kürt düşmanlarının kapıları kapalıdır. Bunlara 31 Mart'ta Kürtler gerekli cevabı verecek"
Yaşanan gelişmeler, "kent uzlaşısı" çerçevesinde DEM Parti ile kol kola giren CHP'de tedirginliği artırdı.
CHP'DEN DEM'E ÖZEL BEYANNAME
Tansiyonu düşürmek için bir adım daha atan CHP, sosyal medya hesabı üzerinden beyanname yayımlayarak, belediye kapılarının tüm siyasi partilere açık olduğunu duyurdu.