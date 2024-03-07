Cumhur İttifakı’nın Seyhan adayı Hatipoğlu: Yeni 1 Seyhan projelerini anlattı

"Yeni 1 Seyhan" lansmanında projelerini açıklayan Cumhur İttifakı AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Erdal Hatipoğlu, projeleri Seyhan'ın geleceği, Seyhan'ın hak ettiği hizmete kavuşması, kaybedilen yılların telafisi, "Yeni 1 Seyhan" için hazırladıklarını kaydetti. Konuşmasına "Seyhan'ın derdiyle dertlenen, Seyhan'a aşık, Seyhan'a sevdalı herkesle hep beraberiz. Bizim Seyhan'a sözümüz var, çocuklarımıza, gençlerimize, abilerimize, ablalarımıza sözümüz var. Caddelere, sokaklara, kaldırımlara sözümüz var" diye başlayan Hatipoğlu, lansmanı "Tutmaya ant içtiğimiz sözlerimizi, umudu, geleceği konuşacağız. Hizmeti, özveriyi, gerçek belediyeciliği, Yeni 1 Seyhan'ı konuşacağız" şeklinde özetledi. Seyhan'ın üzerindeki ölü toprağını atacaklarını vurgulayan Hatipoğlu, şunları söyledi:

KAYBEDİLEN 10 YILI TELAFİ EDECEĞİZ

"Seyhan için hazırladığımız projelerle, vizyonumuzla, dik duruşumuzla, hevesimizle ve heyecanımızla Cumhur İttifakı olarak Seyhan'ımızın üzerindeki ölü toprağını atacağız. Seyhan'ı gerçek belediyecilikle buluşturup, geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. Daima ileriye koşan bir Seyhan için çalışacağız. Çünkü Seyhan'ı sevmek Seyhanlı herkesi sevmektir. Hayata geçireceğimiz her projemizde, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla, insanımızı yönetimimizde merkeze koyarak, bütüncül bir bakış açısıyla, yepyeni bir yönetim yaklaşımıyla Seyhan için geliyoruz. Buradaki dostlarımızla, teşkilatlarımızla, hep birlikte Seyhan'ımıza kendimizi adayacağız. Kibirsiz, bahanesiz, kapısı herkese açık, dertleri kendi derdimiz gibi göreceğimiz bir yönetimle Seyhan için hazırız, heyecanlıyız ve kararlıyız."

SEYHAN'I MÜCEVHER YAPMAYA HAZIRIZ

"Bizim hareket noktamız Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki eser belediyeciliğidir, gerçek belediyeciliktir, AK Parti belediyeciliğidir. Seyhan 10 yılda çok şey kaybetti. Bizler sizlerin desteğiyle başa gelerek kaybettiğimiz bu yılları, Cumhur İttifakı olarak durmadan, yorulmadan çalışarak telafi edeceğiz. Ben Seyhan'daki 850 bin kişinin başkanlığına değil, kardeşliğine talip oldum ve bu uğurda yola çıktım. Daha iyi bir Seyhan mümkün. Küllerinden yeniden doğacak bir Seyhan. Yüzlerin güldüğü, neşenin eksik olmadığı, sokakların, caddelerin umutla dolduğu bir Seyhan. Seyhan gecesiyle, gündüzüyle, insanıyla, hayvanıyla, toprağıyla, havasıyla öyle bir yer ki adeta işlenmemiş bir elmas. AK Parti belediyeciliği ise gerçek belediyecilikte adeta bir sanatkar. Seyhan'ı parlatmaya, herkesin imrendiği, gıpta ettiği, örnek aldığı bir mücevher yapmaya kararlıyız."