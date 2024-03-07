Depremin tüm izlerini silene kadar durmadan çalışacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Yanı ve Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yerel seçim mitinglerinde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:Bugün sizlerle hasret gidererek bu gecikmeyi telafi ediyoruz. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 destek veren Malatya'ya teşekkür ediyorum. Malatya yine sandıkta destan yazdı. Üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. Bu defa da Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz.: Malatya'nın insanı mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı, Kandil'le DEM'leneni Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu?Şubat depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Malatya'da 20 bini kırsalda kalanı şehir merkezinde olmak üzere 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehirde 48 bin 837 konutun yapımı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki düzenlemeyi yapıyor. Depremin şehirlerimizdeki tüm izlerini silene kadar durmadan çalışacağız. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Yine deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yılı ödemesiz, 10 yılı vadeli kredi desteği de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz.Türkiye'nin maruz kaldığı onca terör saldırısının, darbe girişiminin üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır maliyeti oldu. Asrın felaketinin üstesinden geldik. Başka ülke olsa bu kadar hızlı toparlanamazdı. Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, canlı, huzurlu hale getirmekte kararlıyız. Hayatını kaybedenleri elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki kayıpları daha iyisiyle yerine koyacak azim ve gayrete sahibiz. Malatya şahidimiz olsun ki milletimizin desteği ve duası arkamızda olduğu müddetçe bu mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecektir.Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi adaylarımızdan sorumluyuz. Ancak bize kaybettirmeye çalışıp çeşitli beyanlar ve imalarla gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz.MALATYA'DA 5 millet bahçesini tamamladık. Bölünmüş yol uzunluğunu 464 km'ye çıkardık. Depremde hasar gören Nurdağı demiryolundaki çalışmalar sürüyor. 6 yeni barajın inşası sürüyor. Bu yıl Arguvan ve Karayel, daha sonra Doğanyol ve Pütürge'ye doğalgaz sağlayacağız.Elazığ Cumhuriyet meydanında 65 bin kişi var. Gakkoşlar 31 Mart'ta yine destan yazacak.Teröristlerin inlerine giriyoruz. Sınırlarımız içinde veya dışında nerede bir terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Terör bataklıklarını kurutuyoruz. Teröristan planlarını yırtıp attık.