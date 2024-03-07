Emine Erdoğan’dan kadın üreticilere çağrı: “Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın”

KÜLLİYENİN ATIKLARI KOMPOST GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Kimyasal gübreler ve zirai ilaçların toprağı yorduğunu, küstürdüğünü belirten Erdoğan, "Mesela, biz Külliye'de oluşan organik atıklarımızı kompost gübreye dönüştürüyor ve park bahçe faaliyetlerimizde kullanıyoruz. Bahçede gördüğünüz bütün bitkiler kompost gübre ile beslenip serpiliyor. Böylece kimyasal gübrelerin toprakta birikmesini, derinlere sızarak yeraltı sularına karışmasını ve gaz halinde havayı kirletmesini de engellemiş oluyoruz. Kimyasal ilaç ve gübrelere alternatif doğal yöntemleri kullanmazsak, biyoçeşitliliğimiz de tehlike altına giriyor. Oysa bu topraklar, Yaradan'ın yeryüzüne nakşettiği muhteşem bir eserdir. Attığımız her adımda, toprağa ve tabiata muamelemizde, bu gerçeği hiç unutmayalım. Topraklarımıza bir anne şefkatiyle sahip çıkan siz değerli kadın çiftçilerimizin ve tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü şimdiden tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.