Kalepark’ı halkımıza açacağız

Aydın, "Ortahisar ilçemizde vatandaşlarımızın istediği projeleri istişare ile hayata geçirmek için görev başında olacağız. Şehrimizde bu isteklerden bir tanesi de Kalepark alanı ile ilgiliydi. Burada yapacağımız çalışma ile birlikte Trabzonlu'nun talebine cevap vereceğiz. Şehrin tarihini ve kültürel değerlerini ön plana çıkartmak için görev başında olacağız" diye konuştu.

KALEPARK'I, TARİHE UYGUN PROJE İLE HALKIMIZA AÇACAĞIZ

Aydın "Yıllardır halkımızın kullanmak istediği ancak bir türlü bu imkânın oluşturulamadığı Kalepark alanını tarihine uygun bir proje ile halkımıza açacağız. Deniz şehri Trabzon'a yakışır bir Deniz Müzesi, tarihi değeri olan deniz fenerini de içeren bir anıt kule ve sosyal etkinlik alanlarını içerecek proje ile şehrimize yepyeni bir sosyal alan olarak kazandırılacaktır" dedi.