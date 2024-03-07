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Giriş Tarihi: 7.3.2024 11:38

Kalepark’ı halkımıza açacağız

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında sahaya indiği ilk günden bu yana ortak akıl vurgusu yapan Aydın, Trabzon Kent Konseyi ziyaretinde de şehri istişare ile yöneteceklerini belirtti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kalepark’ı halkımıza açacağız

Aydın, "Ortahisar ilçemizde vatandaşlarımızın istediği projeleri istişare ile hayata geçirmek için görev başında olacağız. Şehrimizde bu isteklerden bir tanesi de Kalepark alanı ile ilgiliydi. Burada yapacağımız çalışma ile birlikte Trabzonlu'nun talebine cevap vereceğiz. Şehrin tarihini ve kültürel değerlerini ön plana çıkartmak için görev başında olacağız" diye konuştu.

KALEPARK'I, TARİHE UYGUN PROJE İLE HALKIMIZA AÇACAĞIZ

Aydın "Yıllardır halkımızın kullanmak istediği ancak bir türlü bu imkânın oluşturulamadığı Kalepark alanını tarihine uygun bir proje ile halkımıza açacağız. Deniz şehri Trabzon'a yakışır bir Deniz Müzesi, tarihi değeri olan deniz fenerini de içeren bir anıt kule ve sosyal etkinlik alanlarını içerecek proje ile şehrimize yepyeni bir sosyal alan olarak kazandırılacaktır" dedi.

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Kalepark’ı halkımıza açacağız
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