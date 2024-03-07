Memurun ikramiyesine CHP darbesi: İPTAL

CHP'NİNtalebiyle açılan dava sonucu, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından büyük sendikaların üyesi olan memurlara ödenen toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. CHP'nin ortaya çıkardığı krize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tepki gösterdi. İptal kararı öncesi, hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 liralık ödeme yaptıklarını dile getiren Işıkhan, "2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını CHP, AYM'ye götürmüş ve maalesef düzenleme iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP'dir. Bu kamu görevlilerimizin aylıklarında, maalesef 345 lira azalma meydana gelecektir" ifadelerini kullandı. Memur-Sen Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Başkan Ali Yalçın, CHP eli ve AYM kararıyla memurun cebinden 345 liranın çekilip alındığını dile getirdi. Yalçın, "Böyle muhalefet mi olur! Böyle AYM mi olur Allah aşkına!" dedi.İptal kararı öncesi yapılan son düzenlemede, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 538 lira olarak belirlendiğini, kamu görevlisi sayısının yüzde 2'sini üye kaydedemeyen sendikaların üyelerine ise ayda 190 lira toplu sözleşme desteği ödenmesinin kararlaştırıldığını aktaran Yalçın, "Ancak CHP'nin basiretsizliğinin bir sonucu olarak, ilgili mevzuat hükmünün tamamının iptaline yönelik bir başvuru oldu. Toplu sözleşmede masada kararlaştırdığımız ilave ödemeyi tartışmaya açan, farklı yorumlar yapılmasına sebebiyet veren bir garabete neden olundu. Bu durum, memurun kazanımlarının CHP eli ve AYM kararı ile yok edilmesi anlamına geliyor" dedi.