PKK’nın gençlik yapılanmasına darbe: Cezaevindeki PKK’lılara finans sağladılar

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalara,çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLANDI

Terör örgütünün üniversite yapılanması DÖM (Demokratik Öğrenci Meclisi) ile gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyette bulundukları ortaya çıktı. Cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları tespit edildi. Ayrıca; sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.