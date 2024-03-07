Sınırın sıfır noktasında ilk kadın muhtar aday SABAH’a konuştu

Hakkâri'nin Derecik ilçesi Umurlu köyüne bağlı Akdemir mezrasında ikamet eden Şehla Kaya, muhtarlık adaylığını açıkladıktan sonra yoğun ilgi görmeye başladı.

"OKULA ÂŞIK BİR ÖĞRENCİYDİM"

İlk orta ve lise eğitimini Derecik'te tamamladığını söyleyen muhtar adayı Kaya, "Okula âşık bir öğrenciydim" Hep üniversite hayalleri kurdum. Maddi manevi zorluklarla rağmen bu hayalimi gerçekleştirmeyi başardım. Lisans mezunu olduktan sonra memleketime döndüm ve 3 yıldır ilçemde öğretmenlik yapıyorum. Üniversite hayalini gerçekleştiren bir kız olarak bölgemdeki başka kızların da hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı kendime görev edindim" dedi.

"GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR"

Aday olma sürecini anlatan Kaya,"20 Şubat'ta annemin beni aramasıyla başladı, kızım muhtarlığa adaylığını koymanı istiyorum dedi. Çok şaşırdım tabi ancak kendime vermiş olduğum bir söz gerçekleştirmem gereken bir görev vardı ve aday olma kararımı bu duygularla aldım. Tabi ki bende bütün adaylar gibi çeşitli projeler hazırladım ama bu projelerin en önemlisi bölgemizdeki kadınların sesi olmak istiyorum. Kadınların hak ettiği ölçüde kendisine yer bulmasına destek olmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum güçlü Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLERİN VE KADINLARIN YÜZYILI OLACAKTIR"

"Açıkçası gelecek tepkilerden biraz çekindim" diyen Kaya, "Düşündüm ki eğer ailen arkandaysa çekineceğin hiçbir şey yok. ''kadın isterse her şeyi başarabilir'' dedim ve bu kararımı duyurdum kendimi amacımı az çok anlattığım bir video çekip sosyal mecralardan paylaştım. Hiç beklemediğim kadar ses getirdi binlerce insan destek oldu. Herkesin özellikle bölgemizdeki kadınların sabırsızlıkla seçimi beklediğini gördüm. Bu kimilerine göre küçük bir şey olabilir ama emin olun bizim için bölge kadınları için çok büyük bir adım ve biz bu adımı kararlı ve güçlü bir şekilde atıyoruz. Son olarak şunu eklemek istiyorum, Kadınların ve gençlerin içinde olmadığı bir demokrasi eksiktir. Dolayısıyla Türkiye yüzyılı gençlerin ve kadınların Yüzyılı olacaktır. Genç bir kız olarak buna gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.