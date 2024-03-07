Yeni yuvalarımızın bu kadar kısa sürede yapılmasına inanamadık

K.Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, afetzedeler için yapılan TOKİ konutlarının anahtar tesliminie başlandı. Battalgazi'ye bağlı Gelinciktepe'de inşa edilen konutlardan 4. etapta yer alan 726'sının anahtarları hak sahiplerine verildi.Depreme dayanaklı sağlam bir eve kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Hüseyin Güner, "Yapılan hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Kısa bir sürede bu binala- rın teslim edilmesi inanılır gibi değil. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'Eskileri getiremeyiz ama daha iyilerini yapabiliriz.' Depreme dayanıklı sağlam zeminli bir yere geldiğimiz için mutluyuz. TOKİ deyince aklıma sağlam, depreme dayanıklı ve tünel kalıplarla yapılan binalar geliyor. 12 ay sıcak suyun olması aklıma geliyor. Allah herkesin gönlüne göre versin, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Seyfettin Kaya, "İnsanlar buraya çok emek verdi. Zemini çok sağlam, daireleri de çok güzel. Çok beğendim. Konteyner yaşamı gerçekten çok zor. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Anahtarlarımızı kısa süre içerisinde aldık. İnşallah konteynerde kalan diğer vatandaşlar da kısa süre içerisinde anahtarlarını teslim alırlar. Çocuklarıyla, eşleriyle birlikte gelip otururlar. 10 ila 15 gün içerisinde taşınmayı düşünüyoruz" sözlerine yer verdi.