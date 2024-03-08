"Antalya’ya hizmet için gümbür gümbür geleceğiz"

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhan Tekin, il ve ilçe teşkilatlarının katıldığı açılışta yoğun kalabalığı gören Tütüncü, "Neredeyse, Kumluca'nın yarısı bugün bizimle… 31 Mart zaferini görüyorum. Helal olsun size…" dedi.

ANTALYA'YA HİZMET İÇİN GELECEĞİZ

Tütüncü, Kumluca'nın hizmetsiz geçen 5 yılına değinerek, "Antalya'ya hizmet için geleceğiz. Öyle bir geleceğiz ki, gümbür gümbür geleceğiz." diye konuştu. Tütüncü konuşurken kürsünün önüne gelen çocuklar, bisiklet parkuru istedi. "Çocuklar ne demek en güzel bisiklet parkurları sizlere gelecek…" diyerek, sözlerine devam eden Tütüncü, "O zaman ilk müjdeyi çocuklarımıza verelim. Kumluca'nın en büyük çocuk parkını, kaykay pistlerini, bisiklet parkurlarını ve su parkını en güzel şekilde yapacağız. Ve ücretsiz olacak" dedi. Tütüncü, Antalya'da doğal gazı ilk kullanan ilçenin Kepez olduğunu hatırlatarak, Kumluca'ya da doğalgazı getireceklerini ve bütün evlere ulaştıracaklarını söyledi.

"BEYKENT HALİ'NE KAYMAK GİBİ YOL"

Kumluca'da gün boyu ziyaretlerde bulunduğunu belirterek sözlerine devam eden Tütüncü, Beykent Hali esnafının asfalt talebine değindi. "Millete sevdan yoksa, millete aşkın yoksa, hizmeti nasıl yapacaksınız. Beykent Hali yolu en geç 15 Mayıs 2024'e kadar kaymak gibi asfaltlanmış olacak. Antalya'nın altın çağında en ücra noktalara kadar yollarınız kaymak gibi sıcak asfalt olacak. Bütün bunlarla şehir içini bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız" diye konuştu. Kumluca'nın alt yapı sorunlarına da değinen Tütüncü, "Alt yapı sorunlarının tamamen ortadan kaldırıldığı bir Kumluca olacak. Taşkınlar, seller gibi tehlikelerin olmadığı bir Kumluca olacak" dedi.

PROJELERİNİ ANLATTI

Tütüncü, Aile Yaşam Merkezi, kadınlara spor salonu, gençlere de drift, drag pistleri ve otomobil festivali müjdesi verdi. Çiftçilere ve üreticilere yönelik projelerini de açıklayan Tütüncü, "Antalya'nın altın çağında çiftçiler ve üreticiler Türkiye'de en ucuz mazotu kullanan şehir olacak. Ucuz mazot projemiz Kumluca'ya da, Antalyalı çiftçilerimize de hayırlı olsun. Gübre desteğinden, canlı hayvan desteğine kadar hayata geçireceğimiz çok önemli projelerimiz var. Antalya'nın altın çağında belediyeyi yanınızda göreceğiniz, hissedeceğiniz bir dönem olacak" diye konuştu.

Tütüncü, "Bilekse bilek, yürekse yürek. Antalya Büyükşehir'e de, Kumluca'ya da Cumhur İttifakı'ndan bir belediye başkanı gerek." diyerek, sözlerini tamamladı.

İşte! Tütüncü'nün Kumluca Projeleri

SOSYAL DESTEK PAKETLERİ

*Yeni evlenecek çiftlere 'Bir Yıl Süreyle Aylık Sabit 5.000 TL' kira desteği

*İlk defa ehliyet alacak gençlere, '1.500 TL Kurs ve Sınav Destek Paketi'

*65 yaş üzeri yalnız yaşayan büyüklere 'Mobil Sıcak Yemek Servisi Hizmeti'

*65 yaş üzeri vatandaşlara hastane ve muayene ihtiyaçlarında 'Evden Hastaneye,Hastaneden eve Ulaştırma' hizmeti

*Her yıl 20.000 öğrenciye burs imkanı

*Sosyal tesislerde 4 çeşit yemekten oluşan 'Bir Yıl Süreyle Sabit 50 TL' tabldot hizmeti

*İlkokula başlayan çocuklara 'İlkokul Çantanız Bizden' projesi… Destek paketinde; okul çantası ve ihtiyaç duyabilecekleri kırtasiye malzemeleri yer alacak.

*Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptıran gençlere 'Bir Yıl Süreyle Ücretsiz Ulaşım İmkanı'

*Bedensel engelli öğrencilerin okul servis ihtiyaçları karşılanacak.

*Yeni doğan bebekler için 'Dünyaya Hoş Geldin Paketi'

BÖLGESEL PROJELER

* Turizm şehri Kumluca'ya yakışır, örnek peyzaj düzenlemeleri

*Prestij Cadde düzenlemesi ile merkez caddelerin erişilebilirliği artırılarak, canlandırılacak. Esnafın ekonomik gelişimine katkı sağlanacak.

*Kumluca ilçesinin kültürel değerlerini tanıtmak ve yaşatmak için 'Tematik Müze'

*Annelerin yavrularını güvenle emanet edebilecekleri 'Belediye Kreşleri'

*Bölgeye drag ve Offroad gibi motor sporları pistlerinin kazandırılması

* Kumluca Sahilini yenileyerek, ilçe sakinlerinin hak ettiği yüksek kalite standartlarına getirilerek, Engelsiz plajlar yapılacak

* Kumluca ilçesine yakışır 7/24 hizmet veren bir kütüphane kazandırılacak.

*Sivrisinek ve benzeri haşerat ile etkin mücadele edilecek, özel donanımlı araç ve ekipmanlar ile ilaçlama çalışmaları yapılacak. Kaş'ta sivrisinek sorunu bitirilecek.

*Kumluca Hali'nin eksikliklerini gidererek modernize edilecek.

*Sokak hayvanları için hayvan bakımevi yapılacak.

ULAŞIM PROJELERİ

*Kırsal mahalle ve yayla grup yollarının tamamı asfaltlanacak.

* Kumluca ilçesindeki otopark sorununu gidermek amacıyla yeni otoparklar yapılacak

*Bulvar ve caddelerde araç ve yaya trafiği açısından sorunlu olan yerler için geometrik düzenleme ve sinyalizasyon çalışmaları yapılacak.

*Otoparklar, taksi ve toplu taşıma durakları düzenleyerek dijital yönlendirme levhaları ile şehir trafik planı hizmete sunulacak

*İlçe merkezindeki yolların asfalt çalışmaları, bakım ve onarımı yapılacak. Kumluca sahil yolu düzenlenecek.

TARIMSAL DESTEKLER

*Gübre, tohum, fide ve sulama malzemesi vb. tarımsal destekler ile çiftçinin yanında olunacak. Ve mazot desteği ile üretimde maliyetleri düşürülecek.

*Çiftçiler için Köy Sandığı projesini başlatacağız. Üretimde ihtiyaç duyacakları ekipmanları çiftçilere ücretsiz sağlanacak.

*Sera atıkları işlemden geçirilerek, doğal toprak zenginleştirilecek ve ücretsiz gübre olarak çiftçilere geri döndürülecek. Bu sayede çiftçilere katkı sağlanacak.

*Seralarda üretilen ve üreticilerin gelire dönüştüremediği ürünler değerinden satın alınarak, konsantre-konserve haline getirilerek, tüketici ile buluşturulacak. Üretici ekonomisine katkıda bulunulacak.

SOSYAL HAYAT PROJELERİ

*Belediye Gençlik Merkezi, Bilimfest, E-Spor Fest, Gençlik Festivalleri ile gençlerin sosyal etkinlik ortamları artırılacak.

*Kariyer merkezi ve belediye iş edindirme merkezleri kurulacak.

* Kumluca merkezinde çocuklara ve gençlere yönelik yeni nesil TEMAPARK yapılacak. TEMAPARK'ta çocuk parkları, kaykay pistleri su parkları ve spor alanları inşa edilecek.

DİRENÇLİ ŞEHİR PROJELERİ

* Kumluca'nın imar sorunları çözüme kavuşturularak, imar planlarında revizyon gerektiren çalışmalar ve parselasyon işlemleri yapılacak.

*Sel ve su baskınlarını engellemek amacı ile yağmursuyu deşarj kanallarının ıslahını yapılacak

*Atıksu ana planı ile birlikte, kanalizasyon hattı eksiklikleri tamamlanacak

* Atıksu ana planı ile birlikte, Kumluca arıtma tesisinin kapasite artırımı ve modernizasyonunu yapılarak, ilave atık su arıtma tesisleri ile turizm kenti Kumluca'nın denizi ve mavi bayraklı plajları korunacak.

* Yangınla mücadele ana planı hazırlanacak. Kumluca orman yangınlarına karşı tedbirli hale getirilecek.

* İçme suyu basınç düşüklüğü, su kesintileri kireçli ve kalitesiz su problemleri su yönetimi ana planı kapsamında yapılacak şebeke revizyonları ile çözüme kavuşturulacak.