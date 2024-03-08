Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak

"KADINLAR TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE DAHA AKTİF ROL ALIYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığına, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol aldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE YÜZYILI KADINLARIN YÜZYILI OLACAK"

"Bakanlık olarak biz de tüm imkanlarımızı seferber ediyor, kadınlara destek olmaya gayret gösteriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı bu vizyonla hazırladık. 5 temel politika ekseni doğrultusunda uygulayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız ile kadınlara yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz. Çünkü biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' kadınların yüzyılı olacak."