Başkan Adayı Rıza Sümer’den yüz güldüren proje tanıtımı

Antalya Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, ilçede bulunan bir otelde Türkiye Yüzyılı'nda Kepez'in yüz akı 100 projesini tanıtmak amacıyla gazetecilerle buluştu. Sümer'e AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mehmet Çivik eşlik etti. Konuşmasına Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Kepez Belediye Başkanı Av. Rıza Sümer, basın mensuplarına geçmiş dönemde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sümer, "İl başkanlığı dönemimde burada yer alan birçok arkadaşımızla mesaimiz oldu, sizlerin desteğiyle çok güzel eserler kazandık. 19 ilçemizin on dokuzunda güzel bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Kepez üzerinden baktığımızda ise Çevre Yolu'nda ki köprülü kavşaklardan Kepez Devlet Hastanesi'ne hatta şehir hastanesine uzanan birçok yapıda emeğimiz var. Antalya Şehir hastanesinin programa alınmasında ve yerin tahsisinde il başkanı olarak görev yaptım. Belediye başkanlarımızla beraber şehre hizmetlerde bulunduk, Menderes Türel'in belediye başkanlığı döneminde Varsak ve EXPO alanına kadar devam eden raylı sistemde emeğimiz var" dedi.

HİZMETLER KESİNTİSİZ SÜRECEK

Cumhur ittifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün Kepez'de sunduğu hizmetlerin kesintisiz olarak devam edeceğini aktaran Sümer, yerel seçim öncesi gerçekleştirdiği saha çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sümer, şu ifadelere yer verdi: "Hakanbaşkan Kepez ilçesinde görev yapmaya başladığı zaman ilçe şehrin arka bahçesiydi, şimdi vitrin haline geldi. Kepez'de 90 bin mülkiyet problemi olan gecekondu bulunuyordu, bu sorunu çözdük. Vatandaşlarımız tapularını aldı. 15 yıl içinde 1200 km yeni yol, 13 müze ve 7 kreş açtık, ilçemize 577 park kazandırdık. Bundan sonra yapılacak işlerde talepler değişti, vatandaşlarımız fiber optik alt yapı ne zaman gelecek sorusunu yöneltiyor. Ben bu soruları duydukça mutlu oluyorum. Çünkü siyasette üstlendiğimiz görevleri hizmet için bir vesile olarak görüyorum. İl başkanlığından sonra belediye başkan adayı olarak karşınızdayım, Kepez bizim kalemiz. Cumhur ittifakımızla birlikte ilçemizde 25 yıldır hiç kaybetmedik, güçlü bir teşkilatımız var. Kesintisiz hizmet kervanının kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum. Çünkü, saha çalışmalarımızda vatandaşlarımızla sohbetimizde yüz ifadeleri durumun akıbetini belli ediyor. Her gün sahadayım, günde 20'ye yakın programa katılıyorum, esnaf gezileri, pazar ziyaretleri yapıyorum. Kepez'de güzel bir tablo var, seçimi açık ara farklı bir sonuçla neticelendireceğimi biliyorum. Çalışma sistemimde önceliğim hiçbir zaman siyaset olmadı, önceliğim bu topluma hizmet etmek. Belediye başkanlığı siyasetten ayrı olan bir makam, o dönemde de siyaseti esas almadan topluma fayda sağlamayı amaç edinen çok güzel işler gerçekleştireceğiz."

PROJELERİ VATANDAŞI DİNLEYEREK OLUŞTURDUK

Rıza Sümer, teşekkür konuşmasının ardından, Kepez ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Projelerin tamamının hayata geçirilme potansiyelinin olduğunun altını çizen Sümer, "Projelerimizi, sahadaki vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek oluşturduk. Hepsi ayaklara yere basan tasarılar, yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermiyoruz. Aile yaşam merkezlerinin içeriğini değiştireceğiz, evlilik terapistlerinin, yaşam koçlarının yer aldığı, ergoterapi ve duyu terapi şeklinde tedavi yöntemlerinin olduğu bir aile yaşam merkezi hayal ediyoruz. Ergoterapi çok maliyetli bir tedavi yöntemi, bu hizmeti biz ücretsiz şekilde belediye olarak karşılayacağız.7 olan kreş sayısını 17'ye çıkaracağız. Antalya Şehir Hastanesi yakınında mevzuatı yeni çıkan Türkiye'de ilk kez hizmet verecek 7/24 açık olacak kreş açacağız. Hastanede çalışan ya da hastaneye gelen annelerin çocuklarını emanet edebileceği bir kreş planlıyoruz" diye konuştu.

MOTOR SPORLARI PARKURU OLUŞTURACAĞIZ

Kepez düşünü "İnsan, Şehir ve Çevre" ögeleri üzerine kuran Rıza Sümer, projelerini şu şekilde sıraladı: "Hayvan hastanesi, kreş, taziye evi, yüzme havuzu, kaykay parkı, spor sahaları, kadın spor merkezleri, kadın konakları, su parkı, serüven parkı, katlı otopark, kapalı pazar yeri, elektrikli araç şarj istasyonları, Düden Şelalesi'ndeki satış alanları turizm çarşısı planlıyoruz. Prestij caddeler, yetişkinlere yönelik park, Varsak'ta mesire alanı, Masa Dağı'nda park ile manzara kulesi, kamp karavan alanları yapacağız. Yörük müzesi planlıyoruz. Motor sporları parkurları oluşturacağız."

EVLENECEK ÇİFTLERE ÜCRETSİZ DÜĞÜN SALONU

Gerçekleştirmek istediği projelerin her noktasında aile, çocuk, genç, yaşlı, esnaf, muhtar, dar gelirli vatandaş, emekli ve işçilerin yer alacağını ifade eden Sümer, konuşmasına şu şekilde devam etti: "İlkokul çocuklarına haftanın 3 günü kahvaltı, örgün öğretim bir fakülteyi kazanan öğrencilere 7 bin 500 lira harçlık, üniversite sınavında ilk 10 bine giren öğrencilere konsol oyunu, lise öğrencilerine yönelik okul çevrelerindeki restoranlarda geçerli indirim kartı vereceğiz. Gençlik istihdamı ve staj bürosu kuracağız, uluslararası gençlik forumu düzenleyeceğiz, dijital eğitim platformu kuracağız. Buz paten pisti, üniversiteye yakın mahallelerde çamaşırhane, yurt, gençlik kamp merkezi oluşturacağız. Spor lisesi ile sporcu köyü yapacağız. Yaşlılara yönelik şefkat ve huzurevi, vefa kıraathanesi, huzur bahçeleri, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira 12 ay kira yardımı. İhtiyaç sahibi evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu ve kır düğünü alanı düzenleyeceğiz. Engelli bireylere yönelik yaşam merkezi, mola evi yapacağız. Çiçek, zeytincilik festivali düzenleyeceğiz, botanik park oluşturacağız."

ÇİÇEKCİLİKTE DÜNYANIN MERKEZİ OLACAĞIZ

Tarım sektörüne yönelik projelerinden bahseden Sümer, kesme çiçek üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik üreticilere destek amaçlı yapı kuracaklarını söyledi. Sümer, "Tarımsal atıktan gübre ve yakıt üretim tesisi, tarımsal verimi artıracak proje ile eğitim alanları kuracağız. Zeytinyağı entegre ve üretim tesisi yapacağız" dedi.

Basın mensuplarının yoğun katılımıyla düzenlenen toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.