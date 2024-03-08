Burcu Köksal’ın ardından Tanju Özcan da topa girdi: DEM’lilerle aynı kaldırımda bile yürümem

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "DEM Parti" çıkışı parti içinde krize neden oldu. Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı.

BURCU KÖKSAL VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN KARŞILIK RESTLEŞMELER!

"Kent uzlaşısı" adı altında İstanbul özelinde Kandil'in siyasi uzantısı ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Burcu Köksal'ın sözlerini "sürçülisan" oldu diyerek düzeltmeye çalıştı. Özel, buna benzer bir olay yaşanmasın diye de tüm adaylara "beyanname" imzalatacağını ilan etti.

Köksal'dan da daha sonra, "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum." açıklaması geldi.

TANJU ÖZCAN DA TOPA GİRDİ: AYNI KALDIRIMDA BİLE YÜRÜMEM!

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldığı bir televizyon programında benzer bir açıklama yaptı. Özcan, "Ben DEM Parti ile işbirliği yapılmaması görüşündeyim. Bolu'da böyle bir şey söz konusu olamaz, başkası farklı düşünebilir. CHP'de farklı düşünceler de olabilir. Ben bırakın işbirliğini aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ediyorum. Etnik milliyetçilik yapanlarla benim işim olmaz. " ifadelerini kullandı.