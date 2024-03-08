CHP'deki "DEM" kavgasında yeni perde! Burcu Köksal'dan flaş açıklama: Tavrım nettir...

İMAMOĞLU DA TARTIŞMALARA DAHİL OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmalara dahil oldu ve gerilimi tırmandıracak bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, Burcu Köksal'ın açıklamasına atıfta bulunarak, "Ben CHP'liyim ama bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam diyen de ya kendine başka iş bulacak, ya da başka parti bulacak." ifadelerini kullandı.