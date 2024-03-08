CHP/DEM/Kandil uzlaşısı sonrası iyice kudurdular: Terör elebaşlarından bu kez de sokak çağrısı! Hedef: Tam kaos

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimlerine tıpkı 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi kirli işbirliği ve karanlık pazarlıklarla giriyor. CHP/DEM/Kandil ortaklığının adını 'Kent Uzlaşısı' koyduğu kamuoyunun ise 'Kandil Uzlaşısı' olarak okuduğu süreç skandallar silsilesini de beraberinde getiriyor.

İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de ve Türkiye'nin diğer birçok bölgesinde DEM/Kandil ile işbirliğine girişen Özgür Özel yönetimi terör yuvalarından gelen mesajlara paralel kararlar alıyor.