Kızılay’dan 8.8 milyon kişiye 1 milyar 271.5 milyon TL yardım

Kızılay, "Bu Ramazan Sensiz Olmaz" sloganıyla Ramazan kampanyasını yürütecek. Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ve Gazze'deki çatışma mağdurlarına öncelik vererek hedeflediği 1 milyar 271.5 milyon TL'lik yardımla yaklaşık 8.8 milyona el uzatacak.

Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Ramazan çalışmalarını Hatay'dan başlattık. Deprem bölgesinde hala zorluklarımız var. Kalıcı konutlar dağıtılmaya başlandı. Kızılay Hatay şubesi ve gönüllüleri var birçoğu konteyner de yaşıyor. Biz bu ramazanda şenlikli iftar sofraları kuralım, bugünler geçecek… Bu Ramazanda tüm şubelerimizle deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olacağız. O nedenle bu yıl Hatay'dan başlattık. Sadece deprem bölgesinde değil Ramazan'da yardımlarımızı artırıyoruz. Biz bu Ramazan'da Türkiye genelinde 1 milyar 271.5 milyon TL'lik yardımla yurt içinde yurt dışında 8.8milyon kişiye ulaşmayı hedefledik. Gıda kolilerimizi 220 bin adete, kurumsal ödeme yöntemi de olacak. Nakit yardım direk TC kimlik tanımlanıyor, 2 bin TL'lik yardımı alabiliyor. Bu tarz gıda kolileri sürecek, ama bir taraftan da yardırmaların çoğunu nakit yardım modeline geçirmeyi, nereye istiyorsa oraya harcasın istiyoruz. Nakit yardım modelini geliştirmek istiyoruz. Bir yandın tarım işçilerimi destekliyoruz, bir taraftan AFAD ile esenkart üzerinden nakit yardımlar yapıyoruz. Biz normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz. O yardıma ihtiyaç duyar şekilde kalksın değil, ayağa kalksınlar ve eski hayatlarına dönebilmelerini istiyoruz" dedi.

NAKİT DESTEK

Kızılay, sosyal hizmet uzmanları, şubeleri ve temsilciliklerinin yanı sıra 120 bin gönüllüsünün de desteğini alarak Ramazan yardımı çalışmalarını gerçekleştirecek. Nakdi, destek, gıda, giyim, kavurma konservesi, sıcak yemek desteği verecek olan Kızılay, Ramazan Kampanyası yardımlarını hayırseverlerin bağışlarıyla artırmayı hedefliyor.

Ailelere belirledikleri ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapma imkânı sağlayan Nakit Temelli Yardım Sistemiyle destek olunacak. Zekat, Fitre ve Fidye bağışlarıyla depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırılacak. Depremden doğrudan etkilenen 11 ile ile dolaylı olarak etkilenen 6 il olmak üzere 17 ilde yaşayan afetzedeler ile 64 ildeki ihtiyaç sahiplerinden oluşan ailelere hane başı 2000'er TL'den 617 milyon TL'lik nakdi destek sağlanacak. Kızılay şubelerinin planlamalarıyla da 25.2 milyon TL'lik nakdi destek verilecek.

4 MİLYON KİŞİYE İFTAR

Nakdi desteğin yanı sıra yardım malzemeleri de ulaştırılacak. Ülke genelindeki 42 aşevi ve 147 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, Ramazan döneminde de şubeleriyle birlikte iftarlık yemek desteği verecek. Deprem bölgeleri de dahil olmak üzere 105.4 milyon TL değerinde yaklaşık 4 milyon kişilik iftarlık yemek verecek. 220 bin kavurma konservesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kızılay'ın geleneksel Ramazan yardımları arasında olan ve içerisinde bir aylık mutfak ihtiyacına çözüm sunan temel gıda malzemelerinin yer aldığı 100 binin üzerinde gıda kolisiyle mutfaklara destek olunacak. Temel gıda ve iftarlık yemek yardımlarının yanı sıra 117 milyon TL değerinde yaklaşık 345 bin kişinin de bayramlık giyim ihtiyacı karşılanacak.

182 MİLYONLUK YARDIM YURT DIŞINA

Yurt dışında Filistin/Gazze'deki çatışma mağdurları ile Kızılay'ın daimi temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine destek olunacak. Toplam 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine milletin merhamet elini ulaştıracak olan Kızılay, yaklaşık 1.36 milyon ihtiyaç sahibine 182 milyon TL değerinde yardım ulaştıracak. Yurt dışı gıda yardımlarıyla 142 bin 400 gıda kolisi, 854.400 bin insana ulaştırılacak. Kızılay ekipleri, 445 bin kişilik iftarlığın yanı sıra 56 bin 200 kişiye de bayramlık giyim yardımı yapacak. Filistin'deki çocuklara da 30 bin ikram paketi hediye edilecek.

860 ÇİFTÇİYE 22.9 MİLYON YARDIM

Sekteye uğrayan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmeleri ve çiftçilerin sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi için çiftçi nakit destek programları başlatıldı. Böylelikle, en çok etkilenen altı ilde ikamet eden ve üretim araçları zarar görmüş çiftçilere nakdi yardım sağlanması amaçlandı. Çiftçilerin geçim kaynaklarını geri kazanmaları ve toparlanmaları hedeflendi. Destek kapsamında tohum, gübre, yem, ilaç ve tarımsal ekipman alımları yer aldı. Bölge için hayati öneme sahip bu destek, tarım sektörünü canlandırmak ve depremlerin geniş ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirildi. Şu ana kadar 860 çiftçiye toplamda 22.980.000 TL nakit destek bulunuldu. 2024 yılında da projelere devam edilmesi planlanıyor.