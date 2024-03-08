Haberler Gündem Haberleri MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 8.3.2024 11:54 Son Güncelleme: 8.3.2024 11:59

MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi
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