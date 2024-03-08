MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;



Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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