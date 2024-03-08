Öntürk: Hedefimiz her vatandaşı ev sahibi yapmak

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, baba ocağında Kırıkhanlı hemşehrilerinden Hatay daha iyi yönetilmeyi hak ediyor diyerek tam destek istedi. Bin yılın yıkımının merkezi olan Hatay'ı ayağa kaldırma görevinin Kırıkhan'ın öz evladına verildiğini kaydeden Öntürk; "Önce diğer ilçelerimizi gezdim. Şimdi ise baba ocağımda sizlerin huzurundayım. Biliyorum ki evin içinde birlik, dirlik olur. Ben de evime en son geldim. Hatay'ımızı ayağa kaldırma görevi Kırıkhan'ın evladına, sizlerin kardeşine, abisine nasip olacak inşallah. Bizim Kırıkhan'da tek yürek olmamız lazım. Gerek ilçe belediyemizde gerekse de büyükşehirimizde Cumhur İttifakımıza tam destek vermenizi rica ediyorum. 31 Mart akşamında bu ovanın, bu bölgenin evladı olarak partili partisiz herkesten bu davaya sahip çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİMİZİN ÇALIŞMALARINA AYAK UYDURAMAYAN BİR HBB YÖNETİMİ VAR"

Mevcut HBB yönetiminin 6 Şubat'tan bu yana olduğu gibi 6 Şubat öncesinde de hizmette sınıfta kaldığını kaydeden Öntürk; "Hükümetimiz ilk olarak dedi ki çadırları herkese dağıtalım. Daha sonra konteynerlerin kurulumunu, ardından da konutların yapımına başlayıp ilk sene teslim etmeye başlayalım. Çok şükür ki vatandaşlarımızı önce çadırdan kurtardık. Şimdi de konteynerlerden de kurtarıyoruz. Ancak hükümetimizin inşa faaliyetlerine paralel olarak HBB yapması gereken hizmetleri yapamıyor. Karşımızda hükümetimizin çalışmalarına ayak uyduramayan adeta uyuyan bir yapı var. İnşallah sizlerin destekleriyle 31 Mart'ta başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere 15 ilçemizi Cumhur İttifakı çatısı altında birleştireceğiz.

"HEDEFİMİZ HER VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPMAK"

Hükümet olarak sağlık sektöründe yatak sayımızı artırmak için 1 yıl içinde 3 hastane yaptık. 2 hastanemiz de bitmek üzere. Diğer ilçelerimizde de hastane inşaatlarımız sürüyor. Yanı sıra okullarımızın 3'te 1'i depremde yıkıldı. Hepsi ihale edildi ve tadilatları sürüyor. Hatay'ımızda 250 binden fazla vatandaşımız konteynerlerde yaşıyor. Bir o kadar vatandaşımız da farklı illere göç etti veya kırsalda bulabildiği yerlere göç etti. Hak sahipliği sayımız 110 bin ama hedefimiz tüm vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Şu anki mevcut HBB yönetimi evlere suyu dahi veremiyor. Yeni dönemde inşallah Hataylı hemşehrilerimizin su, yol ve altyapı ile ilgili sorunu kalmayacak. Tüm vatandaşlarımızı konutlarıyla buluşturuncaya, kentimiz yeniden aydınlanıncaya kadar durmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Öntürk, baba ocağında kendisini coşkuyla karşılayan tüm görüşlere sahip hemşehrilerinden İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde Ömer Erdal Çelik'e, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de kendisine tam destek vermelerini istedi.