SON DAKİKA | 13 Saatlik Seçil Erzan davasında tutukluluğa devam kararı

Yaklaşık 13 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyet, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına diğer tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrollerinin devamına hükmetti. Mahkeme, müşteki Selçuk İnan'ın talimatla Gaziantep'ten ifadesinin alınmasına, bankanın bildirdiği çalışanların tanık olarak dinlenmesine, Seçil Erzan ve Ali Yörük arasındaki ses kaydının dinlenmesi talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verdi.

24 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme, Murat Arabacı, Sermin Eligül, mimar Hakan Kıran, banka üst düzey çalışanları Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cenk İzgi ve Oğuz Atilla'nın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Heyet, sanık Asiye Öztürk'ün imzasına yönelik ek ATK raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.