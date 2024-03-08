Tiryaki’den engelliler ve gençler için 95 dönümlük dev merkez sözü

Altındağ'da 15 yıllık görev süresi boyunca yüzlerce eser ve tesis kazandıran Veysel Tiryaki, 5 yıl aradan sonra tekrar Altındağ için kolları sıvadı.
Seçimlerin önemini vurgulayan Tiryaki, "31 Mart'ın önemi büyük. Şimdi, Türkiye'nin bir olma, beraber olma, birbirine kenetlenerek geleceğe yürüme vaktidir. Biz 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Turgut Altınok ile birlikte tüm Altındağ'ı ve Ankara'yı gerçek belediyeciliğe 'evet' demeye, yepyeni bir döneme imza atmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Altınköy Açıkhava Müzesi gibi Türkiye projelerini hayata geçiren ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm başarısına imza atan Tiryaki, yeni dönemde Altındağ için hazırladığı projelerle de iddiasını ortaya koyuyor.
Altındağ'da belediyenin finansal yapısında da büyük bir başarıya imza attıklarını hatırlatan Tiryaki, "Çok sayıda proje ile geliyoruz. Altındağ'da 15 yıllık süre içinde bütçesini 9 kat, halka harcadığı yatırım bütçesini ise 70 kat büyütmüş bir belediye oluşturduk." dedi.
KENTSEL VE SOSYAL DÖNÜŞÜM DEVAM EDECEK
"Belediyecilik gönül işi, ehil insanlar işi, dinamizmi ve vizyonu yüksek insanların işi." diyen Tiryaki, "Biz Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü kavga gürültü etmeden, vatandaşımızla yan yana gerçekleştirdik. Biz insanlar arasında ayrım yapmayız. Herkese eşit hizmet ederiz. Altındağ'da geçmişte her kesimden insanın oyunu aldık. Bu anlayışımız hiç değişmeyecek." dedi.
Yeni dönemde Altındağ'da kentsel dönüşüm gereken mahallelerle hızla ilgileneceklerini söyleyen Tiryaki, Önder-Ulubey, Solfasol-Yıldıztepe-Bağlariçi, Örnek, İskitler, Doğantepe- Başpınar, Türk İş Bloklarında dönüşümü başlatmak istediklerini söyledi.
ENGELLİLER VE GENÇLER İÇİN BÜYÜK BİR MERKEZ
95 dönüm üzerine engelli vatandaşlar için büyük bir merkez yapacaklarını söyleyen Tiryaki, merkezde eğitim kompleksi, istihdam atölyeleri ve psikolojik destek merkezi bulunacağını belirtti.
Bağımlılıkla Mücadele Merkezi kurarak madde ve davranış bağımlılığı olan bireylerin yeniden topluma kazandırılmasını hedeflediklerini söyleyen Tiryaki, geçmişte de madde bağımlısı gençlerle ilgilenmiş ve projenin yüzde 80 başarıya ulaştığını vurguladı.
"Ben vatandaşın problemini kendine dert edinen biriyim. Ben bir Anadolu köyünde doğdum. Eğer devletin okulları olmasaydı bugün karşınızda olamazdım. Devletin yatılı okullarında okudum. 30 yıldır bu devlete olan borcumu ödüyorum. Altındağ'ın geleceği için buradayım. Altındağ'da güzel işler başardık. Daha fazlasını yapmaya hazırım."