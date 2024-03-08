Tiryaki’den engelliler ve gençler için 95 dönümlük dev merkez sözü

Altındağ'da 15 yıllık görev süresi boyunca yüzlerce eser ve tesis kazandıran Veysel Tiryaki, 5 yıl aradan sonra tekrar Altındağ için kolları sıvadı.

Seçimlerin önemini vurgulayan Tiryaki, "31 Mart'ın önemi büyük. Şimdi, Türkiye'nin bir olma, beraber olma, birbirine kenetlenerek geleceğe yürüme vaktidir. Biz 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Turgut Altınok ile birlikte tüm Altındağ'ı ve Ankara'yı gerçek belediyeciliğe 'evet' demeye, yepyeni bir döneme imza atmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Altınköy Açıkhava Müzesi gibi Türkiye projelerini hayata geçiren ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm başarısına imza atan Tiryaki, yeni dönemde Altındağ için hazırladığı projelerle de iddiasını ortaya koyuyor.