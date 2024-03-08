Trabzonlu kadınlar Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor

Trabzon Ticaret Sanayi Odası (TTSO), Trabzon AB Merkezi tarafından TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte aralarında erkeklerin de bulunduğu onlarca kişi horon halkası oluşturarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmenin hedeflendiği bir prova yapıldı. Noter temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte horon öncesi katılımcıların sırtlarına numaralar yapıştırılırken oluşturulan kayıtlar Guinness yetkililerine ulaştırılacağı belirtildi.

Etkinlikle, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedeflediklerini kaydeden TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın, "Horon bizim ortak paydamız, kadın erkek horonu el ele oynayalım dedik. Bununla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedefledik. Bununla ilgili gerekli başvurumuzu yaptık. Buradaki kayıtları sayıları hazır bulunan noter temsilcileri bize tescilli bir şekilde verecekler ve biz de bunu Guinness'e ulaştıracağız. Önümüzdeki sene bize ekip gönderecekler, dolayısıyla rekorlar kitabına yaptıracağımız kayıt ile hedefimiz ise 2 bin 161 kişi ile halka yapmak" dedi.