Yenişehirlioğlu’ndan Akhisar’da yoğun tempo

Akhisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen el sanatları sergisine katılan Yenişehirlioğlu: "El emeği göz nuru eserleri incelerken o günleri yeniden yaşadık ve kahraman ecdadımızın destansı zaferiyle bir kez daha gururlandık. Bu vesileyle; vatan ve mukaddesat uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle yâd ediyorum." dedi. Sergi ziyaretinin ardından Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Bahadır Yenişehirlioğlu: "Akhisar'ımızın; ticari, ekonomik ve sosyal hayatının gelişimini destekleyerek bu doğrultuda faaliyetler yürüten Oda Başkanımız Sami Karaoğlan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. Akhisarspor'u ziyaret eden Yenişehirlioğlu, kulübün sporcularına ve yöneticilerine başarılar diledi.

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Tahir Ün Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla sohbet ederek Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi'ye destek istedi. Akhisar'da zafer Cumhur İttifakı'nın olacak diyen Yenişehirlioğlu: "Akhisar 31 Mart'ta; alt ve üstyapıdan imar ve planlamaya, çevreci ve adil bir anlayıştan katılımcı ve demokratik bir perspektife kadar, hemşehrilerimiz için her anlamda donanımlı bir belediyecilik anlayışına kavuşacak." değerlendirmelerinde bulundu.

ALHATOĞLU ZEYTİNYAĞI FABRIKASI'NI ZİYARET ETTİ

Akhisar'da faaliyet gösteren Alhatoğlu Zeytinyağı Fabrikası'nı ve TYH Tekstil Fabrikası'nı ziyaret eden Yenişehirlioğlu fabrikalarda çalışan personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çiçek takdiminde bulundu. Son olarak Akhisar Ulu Cami Mahallesi'nde pilav hayrına katılarak Akhisarlılarla buluşan Yenişehirlioğlu mahalle sakinlerine pilav dağıttı.